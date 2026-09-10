Европа объявила о создании собственного пилотируемого космического корабля

·5·Технологии
Европа объявила о создании собственного пилотируемого космического корабля

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна разработать собственную независимую космическую программу и в течение десяти лет создать собственную систему пилотируемых космических кораблей. Эта инициатива направлена на прекращение зависимости Европы от технологий других государств и обеспечение технологического суверенитета региона. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, генеральный директор Европейского космического агентства (ESA) Йозеф Ашбахер также выступил с подобным предложением, подчеркнув необходимость резкого увеличения инвестиций Европы в свою космическую отрасль. Он отметил, что европейские страны должны выбрать, хотят ли они в будущем быть в космосе «пассажирами» или «пилотами».

План поэтапного развития

В настоящее время Европа не имеет возможности самостоятельно выводить своих космонавтов на орбиту и полагается на зарубежные транспортные системы. Согласно плану, представленному Макроном, в ближайшее десятилетие ситуация должна кардинально измениться.

В качестве первого этапа программы планируется создание европейского грузового корабля Нйкс. Согласно проекту, этот корабль должен состыковаться с Международной космической станцией через два года. Хотя существует вероятность начала работ по выводу МКС с орбиты в 2030 году, этот процесс считается важным шагом для тестирования технологий.

Лунные миссии

После этого в течение пяти лет планируется отправить на поверхность Луны посадочный аппарат Аргонаут. Только после этого Европа планирует перейти к полноценным пилотируемым космическим полетам.

В течение десяти лет должен быть готов специальный корабль, который будет запускаться с космодрома Куру во Французской Гвиане и доставлять европейских и иностранных астронавтов на орбиту. Это позволит Европе независимо использовать свою космическую инфраструктуру.

Финансовые расходы и инвестиции

Реализация программы потребует огромных инвестиций. Ашбахер подчеркнул, что для достижения этой цели Европе потребуется направлять около 1 миллиарда евро в год в течение десяти лет, то есть в общей сложности 10 миллиардов евро.

В то же время сохранение зависимости от существующих зарубежных услуг также обходится недешево. По расчетам главы ESA, в ближайшее десятилетие на закупку услуг по доставке астронавтов в космос будет потрачено около 5 миллиардов евро. Поэтому создание собственной системы оценивается не как избыточные расходы, а как стратегическая инвестиция в будущее.

КосмосЕвропаESAЭмманюэль МакронТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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