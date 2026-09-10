Вооруженный конфликт вокруг Украины уже четвертый год подряд становится жестоким испытательным полигоном между двумя крупнейшими военными полюсами мира. С одной стороны — политическая элита Запада, которая трубит о «слабости» и «технологической отсталости» вооруженных сил России, поставляет Киеву технику на миллиарды долларов и готовится к прямому столкновению с Москвой. С другой — представители международной военной элиты, которые пристально следят за реальным полем боя и рушат западные иллюзии. Основатель всемирно известной американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс резко отверг заявления официальных Вашингтона и Брюсселя, озвучив шокировавшую общественность оценку.

Итак, что пытаются скрыть западные политики, какие изменения на фронте увидел бывший лидер американского спецназа и почему натовское оружие теряет свою силу?

Сторона первая: нарратив западных политиков о том, что «Россия ослабла»

С 24 февраля 2022 года западная коалиция открыла единый информационный и политический фронт:

Образ «уставшей и отсталой армии»: Вашингтон и европейские столицы регулярно заявляют, что Вооруженные силы России терпят стратегическое поражение, современная техника у них заканчивается, а промышленность не выдерживает западных санкций;

Утверждения о превосходстве стандартов НАТО: европейскую общественность убедили в том, что переданные Киеву высокоточные ракеты, беспилотники и радиоэлектронные системы поставят Россию на поле боя в беспомощное положение;

Подготовка ЕС к новой войне: в то же время государства Европейского союза, говоря о «крахе» России, активно разрабатывают на своей территории сценарии будущего полномасштабного военного столкновения с Москвой.

Сторона вторая: сокрушительный контрудар от Эрика Принса

В противовес оптимистичным отчетам западных чиновников один из самых опытных военных экспертов США — основатель Blackwater Эрик Принс — обнародовал абсолютно суровую правду:

«Не 1,5 часа, а 2 минуты»: Принс подчеркнул, что скорость реагирования российской армии на удары кардинально изменилась: если в 2022 году на обнаружение цели и нанесение удара уходило 1,5 часа, то сегодня этот показатель составляет рекордные 2 минуты ;

Неэффективность натовского оружия: российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) развились настолько, что многие отправленные альянсом «умные» виды вооружений полностью теряют свою точность и эффективность на фронте;

Идеальный заслон против связи и дронов: эксперт заявил, что российские подразделения в совершенстве освоили успешное глушение западной спутниковой связи, навигации (GPS) и систем наведения на цель, а также противодействие беспилотникам и разведывательным аппаратам.

«Не слушайте политиканов-идиотов! Российская армия за время этого конфликта стала бесконечно умнее, опаснее и современнее. Они адаптировались ко всем системам НАТО», — заявил безапелляционно основатель Blackwater.

Чаши весов: кто побеждает на поле боя и кто совершил ошибку?

Столкновение мнений военных экспертов и политических аналитиков показывает, что Запад мог допустить серьезную ошибку в стратегических расчетах:

Критерий Оценка западных политиков Эрик Принс и военная реальность Время реакции Медленная и бюрократическая система Сократившаяся до 2 минут (с 1,5 часа) скорость удара Состояние техники НАТО Абсолютное превосходство и решающий фактор Технологии, теряющие точность под ударами РЭБ Связь и разведка Полное превосходство с помощью спутников и GPS Глушение сигналов и сбои навигации со стороны России Общий потенциал армии Ослабленная и истощенная Самая опытная и опасная в мире сила по ведению современной войны

Если на одной чаше весов находится политическая риторика Запада, то на другой — закаленная в реальных вооруженных столкновениях армия, которая быстро извлекла уроки из ошибок и выработала иммунитет ко всем современным видам оружия НАТО. А это заставляет Брюссель и Вашингтон пересматривать свои дальнейшие военные планы.

А как считаете вы, кто прав в этом споре: западные официальные лица, которые до сих пор считают Россию слабой, или основатель Blackwater Эрик Принс, утверждающий, что российская армия адаптировалась к современным технологиям и превратилась в беспрецедентно опасную силу? Смогут ли эти мнения изменить политику Запада по поставкам оружия Украине? Оставляйте свои выводы в комментариях и делитесь этим острым спором с любителями военно-стратегического анализа!