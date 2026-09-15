Студенты вернулись к учебе: пассажиропоток в Ташкентском метро превысил 228 тысяч

Утром в Ташкентском метрополитене заметно возрос пассажиропоток. Это связано с тем, что сегодня начался новый учебный год для студентов второго и последующих курсов.

Возвращение студентов к учебе привело к увеличению числа тех, кто пользуется метро в утренние часы по сравнению с обычными днями.

Утром 14 сентября в метрополитене было перевезено более 228 тысяч пассажиров.

Приток студентов вызвал рост нагрузки на станции метро и в вагоны, особенно в утренние часы пик.

Начало учебного года отразилось и на работе метро

С началом нового учебного года число пассажиров в общественном транспорте столицы также увеличивается. Поток студентов в сочетании с обычным потоком будничных дней усилил общую нагрузку на метро.