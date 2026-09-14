В США на новых пассажирских самолетах установят дополнительные защитные барьеры

·34·Мир
В США на новых пассажирских самолетах установят дополнительные защитные барьеры

В США введены дополнительные требования безопасности для вновь производимых коммерческих пассажирских самолетов. Согласно им, на воздушных судах перед дверью кабины пилотов должен устанавливаться второй защитный барьер.

Данный барьер перекрывает прямой путь в кабину пилотов в тех случаях, когда дверь кокпита открыта во время полета. В частности, это направлено на обеспечение дополнительного уровня защиты в моменты, когда одному из пилотов необходимо выйти из кабины или посетить туалет.

Согласно правилу, вторичный барьер должен защищать проход от пассажирского салона до кокпита до того, как дверь кабины пилота будет открыта. Тем самым предотвращается проникновение посторонних лиц в кабину через открытую дверь.

Samolyot salonidagi bort kuzatuvchisi va Boeing 737 MAX 8 o‘rindiqlari.

Это требование ФАА распространяется на вновь производимые коммерческие пассажирские самолеты. При этом переоборудование данной системой всех эксплуатируемых в настоящее время воздушных судов не является обязательным.

Новая мера безопасности направлена на снижение риска несанкционированного доступа в кабину пилотов в те короткие промежутки времени, когда дверь кокпита остается открытой.

ФААСШАпассажирские самолетыдверь кокпита
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