В Сеуле при участии Шавката Мирзиёева и Ли Чжэ Мёна подписаны исторические соглашения

·6·Узбекистан
В Сеуле при участии Шавката Мирзиёева и Ли Чжэ Мёна подписаны исторические соглашения

Официально завершился важнейший этап, наполняющий практическим содержанием особые отношения стратегического партнерства между Узбекистаном и Республикой Корея. По итогам продуктивных и всесторонних переговоров на высшем уровне в Сеуле состоялась торжественная церемония обмена двусторонними документами в присутствии Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна. Большой пакет подписанных документов вывел торгово-экономическое, инвестиционное и гуманитарное партнерство на новый уровень, а также полностью охватил сферы высоких технологий и будущего.

В частности, были утверждены стратегические соглашения, направленные на развитие искусственного интеллекта, гражданской авиации, экологии и борьбу с изменением климата, регулирование медицинской продукции на основе международных стандартов, а также модернизацию систем дошкольного и высшего образования. Этот пакет договоренностей служит прочной правовой основой для цифрового развития и глобальной экономической интеграции Нового Узбекистана. Что же изменят принятые в Сеуле исторические документы в жизни граждан двух стран, какие новые возможности откроются в транспортном и авиационном направлениях, и насколько масштабно будет развиваться партнерство в сфере искусственного интеллекта?

В Сеуле при участии Шавката Мирзиёева и Ли Чжэ Мёна подписаны исторические соглашения

Технологии и транспорт: достижения в области искусственного интеллекта и авиации

Важнейшие технологические документы, подписанные в присутствии лидеров двух государств:

  • Сотрудничество в сфере искусственного интеллекта: достигнута договоренность о внедрении передовых цифровых разработок и систем искусственного интеллекта Кореи в экономику и государственное управление;

  • Авиация и транспортные коридоры: предусмотрены развитие гражданской авиации и международной транспортной инфраструктуры, расширение прямых авиарейсов и улучшение логистических цепочек;

  • Защита интеллектуальной собственности: укреплена система правовой защиты инновационных разработок, авторских прав и деятельности стартапов;

  • Техническое содействие и гранты: утверждены соглашения о привлечении передовых программ технической помощи Южной Кореи в промышленный и государственный секторы.

В Сеуле при участии Шавката Мирзиёева и Ли Чжэ Мёна подписаны исторические соглашения

Человеческий капитал и здоровье: реформы от детского сада до вуза

Решающие документы, подписанные в гуманитарной и социальной сферах:

  • Дошкольное, школьное и высшее образование: определены внедрение передовой корейской методики на всех этапах системы образования, повышение качества дошкольного образования и запуск совместных программ в высшем образовании;

  • Регулирование медицинской продукции: подписано важное соглашение по контролю фармацевтики и медицинских изделий на основе международных стандартов, обеспечению безопасности и качества лекарственных средств;

  • Архивное дело и культурное наследие: укреплено направление сохранения исторических документов, цифровизации и обмена опытом в архивной системе.

В Сеуле при участии Шавката Мирзиёева и Ли Чжэ Мёна подписаны исторические соглашения

Зеленое будущее, сельское хозяйство и новый этап туризма

Соглашения, охватывающие устойчивое развитие и экономические отрасли:

  • Климат и охрана окружающей среды: одобрены совместные инициативы по смягчению последствий изменения климата, применению «зеленых» технологий и обеспечению экологической безопасности;

  • Современный агросектор: заключены соглашения о расширении современных водосберегающих корейских технологий и умных теплиц в сельском хозяйстве;

  • Туристические мосты: утверждены конкретные программы по активизации туристского обмена между двумя странами и улучшению инфраструктуры отрасли;

  • Стимулирование инвестиций: осуществлен обмен экономическими меморандумами о создании взаимных льгот и благоприятных инвестиционных условий для деловых кругов.

В Сеуле при участии Шавката Мирзиёева и Ли Чжэ Мёна подписаны исторические соглашения

Несомненно, этот всесторонний пакет документов, обмениваемый при участии Президента Шавката Мирзиёева и Президента Ли Чжэ Мёна, придаст мощный технологический импульс стратегическому развитию Узбекистана.

Какая сфера среди этого огромного пакета документов, подписанных с Южной Кореей — искусственный интеллект, система образования или транспортное направление — на ваш взгляд, окажет самое быстрое и высокое положительное влияние на развитие нашей страны? Что вы думаете о внедрении корейских стандартов в медицину и образование? Оставляйте свои мнения в комментариях и с гордостью делитесь анализом этого исторического достижения дружбы двух стран со всеми своими близкими и коллегами!

Шавкат МирзиёевЛи Чжэ МёнУзбекско-корейское стратегическое партнерствоСотрудничество в сфере искусственного интеллекта
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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