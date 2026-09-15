Новый напиток с тремя «ноль» от Кока-Кола: будут ли продавать в Узбекистане?

·38·Узбекистан
Новый напиток с тремя «ноль» от Кока-Кола: будут ли продавать в Узбекистане?

Кока-Кола представила интересную новинку на европейском рынке напитков. Компания запустила новый продукт под названием Трипле З. Его главная особенность заключается в том, что в напитке одновременно отсутствуют сахар, кофеин и калории.

Сохранится ли вкус Кока-Кола?

Самое интересное в новом продукте то, что производитель обещает сохранить привычный для Кока-Кола вкус, несмотря на отказ от трех важных компонентов.

Три «ноля»: сахара — нет, кофеина — нет, калорий — нет. Трипле З уже поступил в продажу в некоторых европейских странах. Сообщается, что масштабы его распространения будут зависеть от реакции потребителей.

Несколько свойств в одной бутылке

По сути, компания постаралась объединить в новом напитке характеристики, которые ранее по отдельности встречались в предыдущих продуктах. Именно поэтому Трипле З привлекает внимание как один из продуктов нового поколения от Кока-Кола.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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