В Казахстане начались громкие учения ОДКБ «Рубеж-2026»

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В Казахстане начались громкие учения ОДКБ «Рубеж-2026»

В то время как в Центрально-Азиатском регионе резко меняются международная безопасность и военный баланс, на территории соседнего Казахстана были приведены в движение крупные военные силы. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владислава Шегриковича, в Казахстане началась активная фаза военных учений «Рубеж-2026» с участием Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона. Данные учения, которые продлятся с 13 по 18 сентября, согласованы со стратегическими командно-штабными учениями Вооруженных сил Казахстана «Решительный ответ — 2026», и основной акцент в них сделан на уничтожение незаконных вооруженных формирований в сложных горно-пустынных условиях.

К учениям привлечено около 1 500 военнослужащих из состава воинских подразделений Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, более 300 единиц тяжелой техники, а также 115 беспилотных летательных аппаратов (дронов) различного назначения. Генералы открыто подчеркивают, что опыт современных вооруженных конфликтов свел на нет понятие тыловых и передовых баз, и на новые угрозы можно быстро ответить только с помощью дронов и высокоточных ударов. Какое же значение имеют эти масштабные учения, организованные в условиях кризиса международных отношений, для безопасности региона, какие еще секреты о природе современной войны раскрыл генералитет и по какому сценарию тренируются войска?

Сценарий боя в горно-пустынной местности и уничтожение нарушителей границы

Основные цели и задачи учений «Рубеж-2026»:

  • Разгром вторгшихся в регион формирований: Как отметил пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Шегрикович, в ходе учений на практике отрабатываются боевые действия по окружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства-члена организации;

  • Горные и пустынные условия: Основные практические этапы проводятся в горной и пустынной местности со сложным рельефом;

  • Интеграция с «Решительным ответом — 2026»: Учения полностью согласованы со стратегической командной программой, являющейся основным мероприятием боевой подготовки казахстанской армии;

  • Срок до 18 сентября: Тактические задачи, поставленные перед коалиционными силами, планируется полностью решить до 18 сентября.

1 500 военных, 300 единиц техники и 115 дронов: Распределение сил

Масштаб соревнований и учений, а также география участников:

  • Военные четырех государств в одном строю: В учениях принимают активное участие воинские подразделения Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ;

  • 201-я база России и Центральный военный округ: Основу российской части составляют опытные солдаты и офицеры Центрального военного округа и представители знаменитой 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане;

  • 115 боевых и разведывательных дронов: В учениях задействовано 115 самых современных беспилотников, предназначенных для воздушной разведки, целеуказания и нанесения ударов;

  • Более 300 единиц бронетехники: По горно-пустынным дорогам передвигается более 300 единиц тяжелой и специальной военной техники с высокой проходимостью.

«Эпоха крупных баз завершилась»: Заявление генералов о новой концепции войны

Руководство ОДКБ и генералы Генерального штаба Казахстана сделали важные выводы о современных войнах:

  • Угроза дестабилизации в регионе: Заместитель генерального секретаря ОДКБ Мирлан Тургунбеков отметил, что данное мероприятие организовано в тяжелой политической обстановке, когда международные отношения обострились и в регионе сохраняются риски и опасности;

  • Барьер против терроризма и сепаратизма: Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана, генерал-майор Аскар Жоламанов заявил, что совместные действия против трех сил зла — терроризма, экстремизма и сепаратизма — придадут уверенность региональной системе;

  • Исчезновение понятия передовой и тыла: Заместитель начальника Объединенного штаба ОДКБ, генерал-лейтенант Руслан Шпекбаев сказал, что последние вооруженные столкновения изменили характер войны: «Из-за широкого применения высокоточного оружия, дронов и средств разведки теперь невозможно создавать крупные военные базы ни вблизи линии фронта, ни в глубоком тылу»;

  • Быстро движущиеся компактные силы: Генерал подчеркнул, что в новых условиях главную роль будут играть только быстро передвигающиеся и компактные мобильные подразделения, которые должны быть готовы мгновенно реагировать на любые неожиданные угрозы.

Эти масштабные учения, проходящие в песках и горах Казахстана, демонстрируют, что в защите границ Центральной Азии от внешних сил и незаконных вооруженных формирований приоритетное место заняли современные дроны и высокие технологии.

А как вы думаете, как странам Центральной Азии следует дальше обновлять свою систему обороны в эпоху, когда в современных войнах применяются высокоточные ракеты и сотни дронов? Что вы думаете о роли мобильных подразделений в обеспечении безопасности в горно-пустынных районах? Оставляйте свои аналитические соображения в комментариях и делитесь этой важной аналитической статьей о региональной безопасности со всеми своими друзьями и знакомыми!

Рубеж-2026Вооруженные силы КазахстанаОбъединенный штаб ОДКБСилы быстрого развертывания
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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