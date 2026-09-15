Google открывает предзаказы на новый тип ноутбуков на базе Android

Компания Google объявила, что прием предварительных заказов на ноутбуки Гуглебук с новым типом операционной системы начнется 21 сентября. Эти устройства позиционируются не как замена традиционным хромбукам, а как новый класс гаджетов, призванных конкурировать с базовыми моделями MacBook и ноутбуками на базе процессоров Snapdragon. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным издания Видеокардз, Google уже предоставила прямую ссылку для оформления предзаказа. Однако точные цены на устройства и список доступных моделей пока держатся в секрете, что вызывает большой интерес у пользователей и энтузиастов технологий.

Возможности новых ноутбуков и партнеры

Ожидается, что ключевые характеристики и детали устройств будут полностью раскрыты на специальной презентации, которая состоится завтра, 15 сентября. Согласно предыдущим заявлениям компании, в этом проекте принимают участие ведущие мировые производители компьютеров.

В число компаний, планирующих выпускать такие ноутбуки под своим брендом, входят Acer, Asus, Dell, HP и Lenovo. О возможностях устройств можно судить по недавно просочившейся в сеть модели Lenovo Гуглебук 15.

Специальная интеграция Android и AI

Устройства Гуглебук работают под управлением операционной системы Android , специально адаптированной для компьютеров. Это программное обеспечение оснащено глубоко интегрированными возможностями AI, а также рядом новых функций, таких как полностью переработанный курсор.

По мнению экспертов, появление на рынке нового типа ноутбуков на базе Android может еще больше стереть границы между мобильными и стационарными устройствами, предложив пользователям совершенно новый опыт. Процесс предзаказов, стартующий 21 сентября, покажет реальный спрос на эти устройства.