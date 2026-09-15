Google открывает предзаказы на новый тип ноутбуков на базе Android

·4·Технологии
Google открывает предзаказы на новый тип ноутбуков на базе Android

Компания Google объявила, что прием предварительных заказов на ноутбуки Гуглебук с новым типом операционной системы начнется 21 сентября. Эти устройства позиционируются не как замена традиционным хромбукам, а как новый класс гаджетов, призванных конкурировать с базовыми моделями MacBook и ноутбуками на базе процессоров Snapdragon. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным издания Видеокардз, Google уже предоставила прямую ссылку для оформления предзаказа. Однако точные цены на устройства и список доступных моделей пока держатся в секрете, что вызывает большой интерес у пользователей и энтузиастов технологий.

Возможности новых ноутбуков и партнеры

Ожидается, что ключевые характеристики и детали устройств будут полностью раскрыты на специальной презентации, которая состоится завтра, 15 сентября. Согласно предыдущим заявлениям компании, в этом проекте принимают участие ведущие мировые производители компьютеров.

В число компаний, планирующих выпускать такие ноутбуки под своим брендом, входят Acer, Asus, Dell, HP и Lenovo. О возможностях устройств можно судить по недавно просочившейся в сеть модели Lenovo Гуглебук 15.

Специальная интеграция Android и AI

Устройства Гуглебук работают под управлением операционной системы Android, специально адаптированной для компьютеров. Это программное обеспечение оснащено глубоко интегрированными возможностями AI, а также рядом новых функций, таких как полностью переработанный курсор.

По мнению экспертов, появление на рынке нового типа ноутбуков на базе Android может еще больше стереть границы между мобильными и стационарными устройствами, предложив пользователям совершенно новый опыт. Процесс предзаказов, стартующий 21 сентября, покажет реальный спрос на эти устройства.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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