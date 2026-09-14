В Сеуле успешно завершились переговоры Шавката Мирзиёева и Ли Чжэ Мёна

Особые отношения стратегического партнерства между Узбекистаном и Республикой Корея поднялись на историческую вершину. В городе Сеул Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён завершили важные переговоры в узком формате и в расширенном составе с участием официальных делегаций. Главы государств с удовлетворением отметили бурный рост торгово-экономических показателей и то, что на сегодняшний день в Узбекистане успешно работают более 700 предприятий с участием корейских инвестиций.

Самое главное, по итогам диалогов на высшем уровне был подготовлен пакет перспективных инвестиционных проектов общей стоимостью почти 12 миллиардов долларов и принята Программа стратегического сотрудничества с Эксимбанком Кореи. Также была достигнута договоренность о создании инновационно-технологического альянса, объединяющего промышленность и ресурсы двух стран, тесном сотрудничестве в сфере критических минералов, цифровых технологий, кибербезопасности и военно-технической сфере. Что же охватывают цели 5 приоритетных направлений, выдвинутых Шавкатом Мирзиёевым, почему очередной Межрегиональный форум пройдет именно в Самарканде и что изменит в жизни наших народов объявление 2027 года «Годом культуры и взаимных обменов»?

12 миллиардов долларов и 5 приоритетных направлений: Новый этап экономического сотрудничества

Стратегические планы, выдвинутые Президентом Шавкатом Мирзиёевым:

Новый портфель на 12 миллиардов долларов: в рамках государственного визита подготовлены перспективные проекты в сфере промышленности, инфраструктуры и высоких технологий общей стоимостью почти 12 миллиардов долларов США;

Стратегическая программа с Эксимбанком: принята программа долгосрочного стратегического финансирования с Эксимбанком Кореи;

Пять приоритетных задач: в качестве фундамента экономического партнерства определены расширение торговли, увеличение притока инвестиций, переработка критических минералов, транспортные коридоры и модернизация инфраструктуры;

Более 700 действующих предприятий: сегодня число предприятий с участием капитала Южной Кореи в Узбекистане превысило 700, что было показано в качестве примера надежности инвестиционной среды;

Фонды KOICA и EDCF: последовательно реализуются десятки крупных программ в направлениях медицины, фармации, ИКТ, сельского и водного хозяйства, а также энергетики.

Технологический альянс, кибербезопасность и партнерство в оборонной сфере

На саммите в Сеуле формируется совершенно новая инновационная платформа:

Инновационный и технологический альянс: создается мощный альянс, объединяющий переровые цифровые разработки Кореи и богатые сырьевые и промышленные ресурсы Нового Узбекистана;

ИКТ и кибербезопасность: особое внимание будет уделено цифровой инфраструктуре, искусственному интеллекту, кибербезопасности и внедрению высокотехнологичных решений в здравоохранение;

Военно-технический диалог: выражена готовность к развитию межведомственных оборонных связей, организации совместных практических мероприятий и углублению сотрудничества по обучению военных специалистов;

Следующий форум в Самарканде: высоко оценить успех первого Межрегионального форума в истории двух стран, стороны договорились провести следующий саммит бизнеса и регионов в древнем Самарканде.

Качественный скачок в образовании и историческая инициатива по 2027 году

Человеческий капитал и гуманитарные связи стали сердцем переговоров:

4 корейских университета и 5 центров KOICA: отмечено, что филиалы 4 авторитетных вузов Южной Кореи в Узбекистане готовят кадры в сфере ИТ и инженерии, а 5 центров KOICA обучают молодежь современным профессиям;

Форум ректоров: посредством регулярного форума руководителей высших учебных заведений обмен научным опытом и программами будет еще больше усилен;

«Духовный мост» — корейская диаспора: подчеркнуто, что проживающая в мире и согласии в Узбекистане многочисленная корейская диаспора является бесценным символом дружбы, связывающим два народа;

2027 год — «Год культуры и обменов»: в целях укрепления гуманитарных связей достигнута договоренность об официальном объявлении 2027 года «Годом культуры и взаимных обменов».

Итоги переговоров на высшем уровне в Сеуле создали прочный фундамент для претворения в жизнь многомиллиардных планов, выводящих промышленность, образование и цифровую сферу Узбекистана на новый этап.

По вашему мнению, как формирующийся между Узбекистаном и Республикой Корея новый технологический альянс и масштабные инвестиционные проекты на 12 миллиардов долларов внесут вклад в увеличение числа высокооплачиваемых инженеров и IT-специалистов в нашей стране? Как вы относитесь к объявлению 2027 года Годом культуры двух народов? Оставляйте свои мысли в комментариях и с гордостью делитесь этим важным анализом, определяющим будущее двух государств, со всеми своими близкими и коллегами!