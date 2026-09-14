В Корее состоялась торжественная церемония официальной встречи Шавката Мирзиёева (видео)

·45·Узбекистан
В Корее состоялась торжественная церемония официальной встречи Шавката Мирзиёева (видео)

В отношениях особого стратегического партнерства между Узбекистаном и Республикой Корея произошло еще одно историческое и незабываемое событие. 14 сентября в известной резиденции Президента Республики Корея «Чхон Ва Дэ» («Голубой дворец») в Сеуле была организована торжественная церемония высокого уровня, посвященная официальной встрече главы нашего государства Шавката Мирзиёева. Главу нашего государства и его супругу тепло и искренне встретили Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён и первая леди.

В Корее состоялась торжественная церемония официальной встречи Шавката Мирзиёева (видео)

В честь высоких гостей выстроился Почетный караул, торжественно прозвучали государственные гимны двух дружественных стран. Оставив запись в Книге почетных гостей дворца и сфотографировавшись на память с коллегой, лидер Узбекистана приступил к переговорам в узком и расширенном форматах на высшем уровне, призванным вывести развитие, экономическую и технологическую интеграцию двух стран на новый этап. Итак, какие крупные инвестиционные проекты находятся в центре начавшихся в Сеуле переговоров, каких новых договоренностей по высоким технологиям и промышленной кооперации достигнут Ташкент и Сеул, и какой вклад внесет этот саммит в благополучие двух народов?

В Корее состоялась торжественная церемония официальной встречи Шавката Мирзиёева (видео)

Высокие почести в «Чхон Ва Дэ» и звуки национальных гимнов

Подробности официальной церемонии, прошедшей в главной резиденции Сеула:

  • Искренняя встреча президентов: Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и его супруга были встречены главой Кореи Ли Чжэ Мёном и его супругой с высоким дипломатическим вниманием;

  • Почетный караул и государственные символы: Перед выстроившимся в честь высокого гостя Почетным караулом прозвучали национальные гимны Узбекистана и Республики Корея;

  • Общение с делегациями: Пройдя вдоль строя караула, лидеры двух стран тепло приветствовали членов официальных делегаций друг друга;

  • Автограф в истории дворца: После торжественных церемоний глава нашего государства оставил историческую запись с искренними пожеланиями в Книге почетных гостей дворца «Чхон Ва Дэ», после чего было сделано совместное фото на память.

В Корее состоялась торжественная церемония официальной встречи Шавката Мирзиёева (видео)

Лицом к лицу с Ли Чжэ Мёном: Повестка дня переговоров на высшем уровне

После торжественной части главы государств приступили к практическому диалогу:

  • Углубление особого стратегического партнерства: В ходе переговоров рассматриваются вопросы укрепления многопланового политического диалога и совместного продвижения инициатив на международной арене;

  • Кратное увеличение товарооборота: Стороны обсуждают механизмы резкого расширения объемов двусторонней торговли и устранения барьеров в ближайшие годы;

  • Прямые авиационные и логистические мосты: В центре внимания находятся вопросы транспортных коридоров между двумя столицами и облегчения транзита промышленных грузов.

В Корее состоялась торжественная церемония официальной встречи Шавката Мирзиёева (видео)

Инновации, искусственный интеллект и зеленая промышленность: Ожидаемый эффект от договоренностей

Основные достижения по итогам визита:

  • Высокотехнологичные кластеры: Налаживание в Узбекистане при участии ведущих технологических гигантов Южной Кореи электронной промышленности, инфраструктуры искусственного интеллекта и производства полупроводников;

  • Критические минералы и энергетика: Открытие совместных предприятий по переработке стратегического сырья, необходимого для «зеленой» трансформации, и расширению возобновляемых источников энергии;

  • Социальный и кадровый обмен: Подготовка квалифицированных кадров, расширение возможностей для молодых узбекских специалистов по обучению в передовых научных центрах Кореи;

  • Пакет документов на миллиарды долларов: По завершении переговоров планируется подписание важных соглашений между министерствами, ведомствами и крупными холдингами двух стран.

В Корее состоялась торжественная церемония официальной встречи Шавката Мирзиёева (видео)

Исторический визит Президента Шавката Мирзиёева в Сеул и его переговоры с Ли Чжэ Мёном выводят партнерство между двумя странами, основанное на братстве и взаимном доверии, на новую и беспрецедентную технологическую высоту.

Как вы думаете, какой стимул придаст такой стратегический диалог высокого уровня между Узбекистаном и Республикой Корея созданию новых технологий и высокооплачиваемых современных рабочих мест в нашей стране? Как вы оцениваете приход корейских инвестиций и опыта в нашу экономику? Оставляйте свои мнения в комментариях и с гордостью делитесь анализом этого важного политического события в истории двух стран со всеми своими близкими, друзьями и коллегами!

Шавкат МирзиёевЛи Чжэ МёнЧхон Ва ДэУзбекистан-Корея стратегическое партнерство
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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