Преподаватель обвинен в убийстве студентки из-за страха потерять работу

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Преподаватель обвинен в убийстве студентки из-за страха потерять работу

В Южной Корее университетский преподаватель обвинен в убийстве студентки, с которой у него были отношения, из-за страха потерять работу в случае раскрытия этой связи. Материалы расследования по уголовному делу направлены в прокуратуру.

31-летний китайский преподаватель Чжэн Чаншэн подозревается в убийстве 25-летней китайской студентки магистратуры, ранее посещавшей его занятия, и сокрытии ее тела по частям в разных местах.

Полиция направила дело в прокуратуру 4 сентября.

По данным следствия, трагический инцидент произошел около рассвета 20 августа в квартире-студии Чжэна в южнокорейском городе Кёнсан.

Погибшая студентка прибыла в Южную Корею 14 августа для получения степени магистра. Она пропала без вести в вечер проведения церемонии вручения дипломов.

Чжэн преподавал два предмета в том же университете и должен был проводить дальнейшие занятия. По заявлению полиции, он опасался потерять работу, если его отношения со студенткой станут достоянием общественности.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Чжэн и студентка вошли в его комнату 20 августа примерно в 14:00.

Позже преподаватель сообщил в полицию о пропаже студентки без вести и представился ее парнем.

Однако следователи обнаружили противоречия в предоставленной им информации. Как сообщила полиция, Чжэн отключил телефон студентки возле вокзала Тэгу.

Он также подозревается в фальсификации ее передвижений — в частности, в том, что он переоделся в ее одежду, чтобы ввести полицию в заблуждение и создать видимость того, что студентка все еще передвигается.

Чжэн был задержан на улице 25 августа. В тот же день тело студентки было обнаружено в его квартире.

Местная полиция обнародовала его личность и фотографии до 1 октября. Специальная комиссия объяснила такое решение тяжестью преступления, причиненным жертве ущербом, достаточностью доказательств и необходимостью предотвращения подобных преступлений в будущем.

Чжэну предъявлен ряд обвинений, включая убийство, расчленение тела, сокрытие и уничтожение тела, а также воспрепятствование сотрудникам полиции.

Тэгуский районный суд вынес решение о заключении его под стражу из-за опасений, что он может скрыться.

В ходе следствия Чжэн заявил, что между ними вспыхнула ссора и он посягнул на жизнь студентки. Однако это лишь его показания, а не окончательный вывод, утвержденный судом.

Сначала он отказывался от прохождения психологического обследования, но позже прошел эту экспертизу. Об этом сообщило издание «Нид То Кнов». Результаты проверки пока не разглашаются общественности.

В настоящее время руководство университета проверяет, делал ли Чжэн неподобающие предложения или проявлял ли неприемлемое внимание к другим китайским студенткам.

Генеральное консульство Китая в южнокорейском Пусане призвало провести полное расследование инцидента и принять строгие меры в отношении виновного.

Имя погибшей студентки официально не разглашается.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены прокуратурой в суд, и дальнейшая судьба дела решится в ходе судебного процесса.

Чжэн ЧаншэнКёнсанГенконсульство КитаяПусан
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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