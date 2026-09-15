Иран объявил об ударе, который невозможно опровергнуть, а Пентагон отрицает это заявление

В Ормузском проливе, считающемся самой уязвимой и стратегической точкой Ближнего Востока, ситуация оказалась на грани глобальной энергетической катастрофы. Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с официальным заявлением, сообщив, что крупный супертанкер «Эл Гаиа», пытавшийся пройти через запретную зону на юге пролива, подорвался на морских минах и загорелся в результате мощного взрыва. По данным иранской стороны, попытки потушить пожар на гигантском судне не принесли никаких результатов. Однако Центральное командование Вооруженных сил США (КЭНТКОМ) решительно опровергло это заявление Тегерана, утверждая, что танкер не подрывался на мине, а вышел из строя в прошлом месяце после попадания иранской ракеты, а в выходные дни подвергся атаке беспилотника у побережья Омана и был взят на буксир.

Если до эскалации конфликта пятая часть мировой нефти и сжиженного природного газа (СПГ) транспортировалась именно через этот коридор, то теперь судоходство в проливе практически остановилось, сократившись до единичных показателей. Какая же правда скрывается за информационной войной между Вашингтоном и Тегераном, в чем заключаются 7 условий, выдвинутых Ираном США для возобновления транзита, и побьют ли цены на топливо новые рекорды?

Судьба супертанкера «Эл Гаиа»: подрыв на мине или удар дрона?

Противоречивые заявления сторон по поводу чрезвычайного происшествия в проливе:

Официальное сообщение КСИР: Иранские военные объявили, что супертанкер «Эл Гаиа» при попытке пройти через опасную запретную зону на юге пролива наткнулся на морские мины и подорвался, на судне начался сильный пожар, потушить который не представилось возможным;

Опровержение Пентагона: Центральное командование США назвало эту информацию фальшивкой, подчеркнув, что данное судно было повреждено ударом иранской ракеты еще в прошлом месяце, а в выходные дни подверглось атаке дрона недалеко от Омана и было отбуксировано региональными союзниками;

Информационное столкновение: В то время как обе стороны защищают свои позиции, морской торговый путь в проливе остается под серьезной угрозой.

20 процентов мировой нефти под угрозой: торговый путь парализован

Кризис в коридоре, имеющем жизненно важное значение для мировой экономики:

Утрата стратегического пролива: До эскалации напряженности почти пятая часть (20 процентов) мировых поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) проходила именно через Ормузский пролив;

Судоходство сократилось до единичных случаев: Из-за военной опасности, высоких цен на страховку и атак количество танкеров и газовозов, курсирующих по этому маршруту, сократилось до нескольких единиц;

Паника на рынке: На нефтяных рынках возникла угроза разрыва цепочки поставок сырья, цены на топливо и энергию находятся на пороге резкого скачка.

Блокада Трампа и 7 условий Ирана

Политическое давление и торговая борьба между Вашингтоном и Тегераном:

Морская блокада Трампа: В середине прошлого месяца президент США Дональд Трамп объявил, что пролив открыт для судоходства, однако в отношении Исламской Республики Иран введена морская блокада;

7 требований Тегерана: По сообщениям иранских государственных СМИ, официальный Тегеран через посредников предъявил Вашингтону 7 жестких условий для восстановления транзита;

Провалившееся соглашение: Несмотря на то, что в июне обе стороны подписали меморандум, прокладывающий путь к миру, спустя три недели после обстрела торговых судов отношения снова прервались и возобновился обмен ракетными ударами;

Экономическая изоляция и ответ Аракчи: В то время как Трамп угрожает Ирану жесткой экономической изоляцией и применением военной силы, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи охарактеризовал заявления американского лидера как признание поражения Вашингтона в этом конфликте.

Нарастающая морская война и энергетическое давление вокруг Ормузского пролива создают стену очередного крупного кризиса для мировых рынков.

Как вы думаете, сможет ли Дональд Трамп заставить Тегеран пойти на уступки посредством экономической блокады против Ирана, или закрытие Ормузского пролива станет более тяжелым ударом для экономики США и Запада? Какая сторона говорит правду в ситуации с супертанкером «Эл Гаиа»? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этой резонансной статьей, касающейся мировой энергетики и нефтяной безопасности, со всеми своими друзьями и наблюдателями за международными событиями!