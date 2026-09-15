В Варшаве роботы вышли на демонстрацию (видео)

В столице Польши Варшаве около 30 роботов вышли на демонстрацию с требованием урегулировать вопросы искусственного интеллекта и роботизации. Об этом сообщает Reuters.

В необычной акции, прошедшей 7 сентября перед зданием Министерства цифровизации Польши, приняли участие гуманоидные роботы и роботы-собаки. Роботы держали флаги и через громкоговорители скандировали различные лозунги.

В ходе демонстрации звучали призывы следующего содержания: «Защитите рабочие места», «Пришло время правил» и «Не ждите, регулируйте».

Акция была организована инициативой Democratism. Организаторы стремились усилить общественное обсуждение влияния искусственного интеллекта и роботизации на рынок труда, в частности, того, что технологии могут занять рабочие места людей.

Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский также встретился с демонстрантами и заявил, что ведутся работы по регулированию искусственного интеллекта.