В Варшаве роботы вышли на демонстрацию (видео)

·0·Мир
В Варшаве роботы вышли на демонстрацию (видео)

В столице Польши Варшаве около 30 роботов вышли на демонстрацию с требованием урегулировать вопросы искусственного интеллекта и роботизации. Об этом сообщает Reuters.

В необычной акции, прошедшей 7 сентября перед зданием Министерства цифровизации Польши, приняли участие гуманоидные роботы и роботы-собаки. Роботы держали флаги и через громкоговорители скандировали различные лозунги.

В ходе демонстрации звучали призывы следующего содержания: «Защитите рабочие места», «Пришло время правил» и «Не ждите, регулируйте».

Акция была организована инициативой Democratism. Организаторы стремились усилить общественное обсуждение влияния искусственного интеллекта и роботизации на рынок труда, в частности, того, что технологии могут занять рабочие места людей.

Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский также встретился с демонстрантами и заявил, что ведутся работы по регулированию искусственного интеллекта.

Министерство цифровизации ПольшиКшиштоф ГавковскийРегулирование искусственного интеллектаДемонстрация роботов
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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