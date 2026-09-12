ФК «Нефтчи» вышел на рынок Южной Кореи: заключено историческое партнерство с «Паджу Фронтиер»

·87·Спорт
ФК «Нефтчи» вышел на рынок Южной Кореи: заключено историческое партнерство с «Паджу Фронтиер»

Ферганский клуб «Нефтчи», один из исторических и легендарных брендов узбекского футбола, выводит свою деятельность на международной арене на качественно новый уровень. В знаменитом Национальном футбольном центре Паджу в Южной Корее состоялось официальное торжественное мероприятие, посвященное установлению масштабного сотрудничества между ферганским «Нефтчи» и корейским клубом «Паджу Фронтиер». Ожидается, что эта новость, предоставленная пресс-службой хокимията Ферганской области, послужит дальнейшему укреплению связей между узбекским и корейским футболом. Хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров, лично присутствовавший на мероприятии, подчеркнул, что спорт является мостом дружбы, и высоко оценил успешное выступление любительского клуба «Нефтчи Корея», созданного нашими соотечественниками, проживающими в Корее. Итак, что предусматривает этот альянс между двумя командами, какие возможности открываются для молодых талантов и как команда ферганской молодежи в Корее заслужила признание?

Соглашение в Национальном футбольном центре Паджу: альянс «Нефтчи» и «Паджу Фронтиер»

На церемонии, организованной на одной из главных баз южнокорейского футбола, был определен ряд важных направлений:

  • Международный обмен опытом: Установлены партнерские отношения между командами «Нефтчи» и «Паджу Фронтиер» по повышению квалификации тренеров, развитию молодежных академий и взаимному обмену опытом;

  • Паджу — сердце корейского футбола: Проведение мероприятия в престижном Национальном футбольном центре Паджу, где тренируются национальные сборные Южной Кореи, продемонстрировало высокий уровень и значимость проекта;

  • Футбол — сила, объединяющая народы: Хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров в своей речи подчеркнул, что футбол — это не просто спортивное соревнование, а уникальный инструмент, объединяющий миллионы сердец ради благих целей и укрепляющий дружбу между государствами.

ФК «Нефтчи» вышел на рынок Южной Кореи: заключено историческое партнерство с «Паджу Фронтиер»

Настоящая преданность в Корее: высокая оценка команде «Нефтчи Корея»!

На церемонии была особо отмечена инициатива наших соотечественников, которые в далекой стране прославляют честь родины и имя любимого клуба:

  • Единство ферганской молодежи на чужбине: В Южной Корее обучающиеся и легально работающие ферганские и долинные парни, объединившись, создали футбольную команду «Нефтчи Корея», что заслужило большие аплодисменты;

  • Достойное участие в местных лигах: Эта команда в Южной Корееуспешно участвует в местных турнирах и любительских соревнованиях, демонстрируя дух и волю узбекского футбола;

  • Материальная и моральная поддержка: Руководство Ферганской области отметило, что подобные здоровые и патриотические инициативы молодежи за рубежом будут всесторонне поощряться.

ФК «Нефтчи» вышел на рынок Южной Кореи: заключено историческое партнерство с «Паджу Фронтиер»

Будущее «Нефтчи»: уверенные шаги к азиатским аренам

Данное соглашение занимает важное место в долгосрочной стратегии развития ферганского клуба:

  • Путь для воспитанников академии: В результате сотрудничества двух клубов для молодых футболистов из Ферганы в Южной Корее открывается прямой путь для стажировки и повышения мастерства;

  • Селекция и качество легионеров: Внедрение в систему «Нефтчи» высоких стандартов дисциплины и физической подготовки корейского футбола укрепит позиции команды в чемпионате Узбекистана и на континентальном уровне;

  • Культурно-спортивная дипломатия: Целью является углубление экономических, туристических и социальных связей между двумя регионами через футбол.

Ферганский клуб «Нефтчи», сохраняя великие традиции своей истории, сделал новый успешный шаг в области современной международной интеграции и объединения молодежи.

Как вы думаете, сможет ли такое международное сотрудничество между «Нефтчи» и «Паджу Фронтиер» стать стимулом для молодых ферганских талантов пробиться в сильные чемпионаты, такие как К-лига Кореи? Что вы думаете о том, что наши соотечественники за рубежом создают такие команды, как «Нефтчи Корея», и популяризируют наш национальный футбол? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этого радостного события в узбекском футболе со всеми болельщиками «Нефтчи» и любителями футбола!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Лисандро Мартинес поделился мыслями перед дерби против Эрлинга ХоландаЛисандро Мартинес поделился мыслями перед дерби против Эрлинга ХоландаСегодня, 00:19Лугано объявил стартовый состав на матч против швейцарского гранда Янг БойзЛугано объявил стартовый состав на матч против швейцарского гранда Янг БойзВчера, 21:13Неожиданные потери очков в 4-м туре АПЛ — ничьи на «Энфилде» и «Стэмфорд Бридж»Неожиданные потери очков в 4-м туре АПЛ — ничьи на «Энфилде» и «Стэмфорд Бридж»Вчера, 21:09Сенсационные результаты 3-го тура Бундеслиги — смена лидеровСенсационные результаты 3-го тура Бундеслиги — смена лидеровВчера, 20:51Конор Бенн шокировал всех перед супербоем с Райаном ГарсиейКонор Бенн шокировал всех перед супербоем с Райаном ГарсиейВчера, 20:36«Гонка на 1 миллион долларов!»: Джавохир Синдаров сразился с Магнусом Карлсеном«Гонка на 1 миллион долларов!»: Джавохир Синдаров сразился с Магнусом КарлсеномВчера, 19:30
ОбъявленияДля сотрудничества
14 сентября ожидается снижение курса доллара
14 сентября ожидается снижение курса доллара
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Как оценили Абдукодира Ҳусанова в матче «Манчестер Сити» против «Порту»?
Как оценили Абдукодира Ҳусанова в матче «Манчестер Сити» против «Порту»?