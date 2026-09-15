Samsung представила новый смартфон Galaxy А18 4Г в Европе

·30·Технологии
Samsung представила новый смартфон Galaxy А18 4Г в Европе

Компания Samsung официально представила свое новое бюджетное устройство, привлекающее внимание ценой и характеристиками. По данным Иксбт.ком, смартфон Galaxy А18 4Г выходит на европейский рынок и уже появился на официальных сайтах во Франции. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Данная модель получила ряд улучшений по сравнению с предыдущим поколением и, как ожидается, привлечет внимание покупателей. В частности, на французском рынке устройство в конфигурации с 4 GB RAM и 128 GB встроенной памяти оценивается в 280 евро. Старт продаж запланирован на 18 сентября текущего года.

Технические возможности и новый процессор

Одним из главных новшеств устройства является его аппаратная часть. Вместо процессора MediaTek Хелио Г99, использовавшегося в предыдущей модели Galaxy А17 4Г, на этот раз установлена новая платформа Samsung Exynos 1610. Интересно, что сам этот процессор ранее не был официально представлен широкой публике.

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым Супер AMOLED дисплеем с разрешением 2340×1080 пикселей и частотой обновления 90 Hz. Фронтальная камера расположена в каплевидном вырезе и имеет разрешение 13 Мп.

Камера и показатели прочности

Блок основной камеры включает два модуля: 50 Мп основной датчик и 2 Мп вспомогательный объектив. Оптическая стабилизация в устройстве отсутствует, а максимальное качество видеосъемки ограничено форматом Фулл ХД при 30 кадрах в секунду.

Также Samsung значительно усилила защиту корпуса. Если модель Galaxy А17 имела защиту по стандарту ИП54, то новый Galaxy А18 соответствует стандарту ИП64. Толщина смартфона составляет 7,7 мм, а вес — 196 грамм.

Аккумулятор и долгосрочная поддержка

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 mAh с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт. По заявлению производителя, ресурс батареи рассчитан на 1200 полных циклов зарядки.

Устройство работает «из коробки» на операционной системе Android 17 с графической оболочкой One UI 9. Одним из важнейших преимуществ является то, что Samsung обещает предоставлять для этой модели не только патчи безопасности, но и обновления Android в течение шести лет.

SamsungGalaxy A18СмартфонAndroid 17Exynos
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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