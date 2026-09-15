И ночлег, и еда абсолютно бесплатно: в одном из районов Таджикистана гостей принимают даром

В сегодняшнем стремительном мире, где материальность и коммерция вышли на первый план, трудно поверить, что все еще существуют поистине щедрые места, которые поражают воображение и кажутся нереальными. В живописном Айнинском районе (в оригинале: «Кохистони Мастчох» — Горная Матча) соседнего Таджикистана, расположенном в объятиях высоких гор, для туристов и путников совершенно бесплатно организованы ночлег, горячее питание и услуги отдыха. Любой странник, ступивший на эту землю, никогда не останется на улице — после того, как вы поприветствуете местных жителей и справитесь об их здоровье, ваш первый вопрос непременно будет: «А есть ли у вас где переночевать?».

Во всем районе нет ни одной официальной гостиницы или платного хостела, потому что в них здесь нет ни малейшей необходимости. Каждое из почти четырех тысяч домохозяйств района добровольно распахнуло свои двери, превратившись в гостевые дома. Безвозмездное служение странникам — это не просто временная щедрость, а священный завет и строгий образ жизни, передаваемый из поколения в поколение. Так как же матчинцы умудряются разместить за ночь до 100 гостей, что означает древний бейт на вершине ворот и в чем секрет бесплатного дастархана?

«Ни одной гостиницы»: 4 000 домохозяйств — 4 000 бесплатных приютов

Поразительная картина порядка и гостеродийности в горном районе:

Нет нужды в гостиницах: Любой путешественник, посетивший Горную Матчу, не найдет ни одной платной гостиницы, так как все двери открыты для странников;

Около 4 тысяч бесплатных домов: Каждая из почти 4 000 семей, проживающих в районе, принимает чужеземца как близкого человека и предлагает ему бесплатное место для ночлега;

Ско угодно еды и постели: Туристы могут ночевать сколько угодно и наслаждаться дарами местного дастархана — за это не требуют никакой платы.

«Дастархан, который не убирают с 1987 года»: поразительное признание хозяина дома

Отцовский завет и наследие, передаваемые из поколения в поколение:

39 лет непрерывного дастархана: «Наш дастархан накрыт вот так с 1987 года. Независимо от того, кто приходит, даже если приезжают семьями, мы встречаем и провожаем их с почестями по нашим национальным традициям», — говорит один из местных хозяев;

Гости из разных уголков мира: По словам хозяина дома, сотни странников из России, Пакистана, Индии, Кыргызстана, а также из городов Ташкент и Карши Узбекистана гостили в этой бесплатной обители;

От 60 до 100 гостей за ночь: «В нашем доме есть место, где одновременно могут с комфортом переночевать до 100 человек. Два года назад в одно время пришло 60 человек, мы всех приняли с радостью. Еду и чай готовлю сама, стелю постель, мне помогают дети и невестки», — с гордостью рассказывает аксакал домохозяйства.

Мудрость на воротах: «Не уходи, не испив своей доли!»

Заветы предков и внутренний мир матчинцев:

Исторический бейт на воротах: На фасаде дома высечено стихотворение, оставшееся в память от отца: «Бародарони рахгузар. Насиби гиру бадгузар. Пушаймонии хуб нест. Ният ҳамин буд аз азал»;

Священный смысл: Смысл этого бейта означает благой призыв: «О путник-брат, не проходи мимо, не забрав свою долю (насиб) из этого дома. Наш замысел был таков с предвечных времен, не уходи обделенным, чтобы потом не пожалеть»;

Образец человечности и братства: В коммерциализированном мире такие ценности, когда чужим людям бескорыстно отдают свой дом, еду и сердце — это ярчайшая вершина истинного братства и душевного тепла между народами Центральной Азии.

Эту бесценную традицию жителей Горной Матчи сегодня в очередной раз доказывает всему миру, что человечность, гостеродийность и бескорыстная помощь стоят выше любых богатств и денег.

Как вы думаете, какое это качество — когда в КсКсИ веке население целого района без всякой коммерческой выгоды бесплатно обслуживает чужестранцев, можно ли сохранить такие ценности в современных городах? Как вы оцениваете характер семей, которые открывают двери для путников, преодолевших сотни километров, и могут накрыть дастархан для 100 человек? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этой статьей о прекрасном, удивительном примере человечности со всеми друзьями и любителями путешествий!