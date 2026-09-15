Живая легенда мирового футбола Криштиану Роналду находится на пороге беспрецедентного шага, который редко встречается в истории спорта. Согласно сообщению авторитетного издания «ДАЗН Португал», 41-летний португальский звездный форвард, защищающий в настоящее время цвета саудовского клуба «Ан-Наср», может стать полноправным владельцем этой команды. По данным источника, Роналду и еще четыре крупных международных инвестора формируют пакет официальных предложений по покупке контрольного пакета акций эр-риядского клуба.

Согласно этой сделке, каждый из участников консолидации планирует напрямую инвестировать в проект не менее 92 миллионов евро. Нападающий, выступающий за «Ан-Наср» с декабря 2022 года и выведший всю Саудовскую Про-лигу в центр внимания мирового футбола, теперь переходит от лидерства на поле непосредственно к управлению клубом и ступени владения. Ну а какие революционные изменения принесет переход Криштиану Роналду из футболистов в собственники в саудовский футбол, что включает в себя личная инвестиция в 92 миллиона евро и как этот мега-трансфер повлияет на будущее клуба?

«Доля в 92 миллиона евро»: Консорциум и стратегический план Роналду

Детали ожидаемой крупной финансовой сделки:

Сформирована группа инвесторов: по информации «ДАЗН Португал», помимо Роналду, еще 4 мощных инвестора формируют единый пул для покупки «Ан-Насра»;

По 92 миллиона евро с каждой стороны: каждый из участников сделки намерен вложить не менее 92 миллионов евро, а общий объем инвестиций приближается к полумиллиарду евро;

Революция в управлении клубом: в случае осуществления этой покупки Криштиану станет ключевой фигурой, лично определяющей стратегические решения, трансферную политику и направления глобального развития клуба.

Саудовская эра, начавшаяся в декабре 2022 года

Четырехлетний путь Роналду в Эр-Рияде и его влияние на мировой футбол:

Историческая поворотная точка: переход Роналду в «Ан-Наср» в декабре 2022 года проложил путь к притоку десятков мировых топ-звезд в футбол Саудовской Аравии;

Легендарная карьерная станция: португальский бомбардир до этого успешно защищал цвета таких грандов, как «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Ювентус»;

Новая роль в 41 год: звезда, которая до сих пор сохраняет высокую форму на поле, строит новую бизнес-империю, становясь владельцем клуба, за который сама выступает, еще до завершения своей карьеры.

Король трофеев: Непревзойденный рекорд Роналду и будущее

Футбольная сокровищница португальского форварда:

5-кратный обладатель «Золотого мяча»: Криштиану пять раз завоевывал самую престижную индивидуальную награду как лучший футболист мира;

Вершина Лиги чемпионов: неоднократно одерживал победу в главном турнире континента и стал абсолютным бомбардиром в истории соревнования;

Триумф со сборной: в составе национальной сборной Португалии поднимал над головой главный кубок чемпионата Европы и дважды Лиги наций;

Глобальный бренд в бизнесе: бренд КР7 теперь непосредственно внедряется в управление крупнейшими клубами азиатского футбола, служа выводу команды на новую коммерческую высоту.

Ожидается, что совмещение Криштиану Роналду ролей действующего игрока и совладельца клуба создаст новый прецедент в спортивном мире и превратит «Ан-Наср» в один из самых прибыльных брендов на мировом рынке.

Как вы думаете, если Криштиану Роналду станет одним из владельцев «Ан-Насра», какую пользу это принесет клубу — сможет ли он превратить команду в самый мощный суперклуб Азии? Как повлияет на ситуацию на поле то обстоятельство, что сам футболист является владельцем команды, за которую выступает? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь деталями этого сенсационного финансового поворота в мировом спорте со всеми любителями футбола и друзьями!