«Из игрока — в хозяева клуба!»: Роналду готовится приобрести «Ан-Наср»

·62·Спорт
«Из игрока — в хозяева клуба!»: Роналду готовится приобрести «Ан-Наср»

Живая легенда мирового футбола Криштиану Роналду находится на пороге беспрецедентного шага, который редко встречается в истории спорта. Согласно сообщению авторитетного издания «ДАЗН Португал», 41-летний португальский звездный форвард, защищающий в настоящее время цвета саудовского клуба «Ан-Наср», может стать полноправным владельцем этой команды. По данным источника, Роналду и еще четыре крупных международных инвестора формируют пакет официальных предложений по покупке контрольного пакета акций эр-риядского клуба.

Согласно этой сделке, каждый из участников консолидации планирует напрямую инвестировать в проект не менее 92 миллионов евро. Нападающий, выступающий за «Ан-Наср» с декабря 2022 года и выведший всю Саудовскую Про-лигу в центр внимания мирового футбола, теперь переходит от лидерства на поле непосредственно к управлению клубом и ступени владения. Ну а какие революционные изменения принесет переход Криштиану Роналду из футболистов в собственники в саудовский футбол, что включает в себя личная инвестиция в 92 миллиона евро и как этот мега-трансфер повлияет на будущее клуба?

«Доля в 92 миллиона евро»: Консорциум и стратегический план Роналду

Детали ожидаемой крупной финансовой сделки:

  • Сформирована группа инвесторов: по информации «ДАЗН Португал», помимо Роналду, еще 4 мощных инвестора формируют единый пул для покупки «Ан-Насра»;

  • По 92 миллиона евро с каждой стороны: каждый из участников сделки намерен вложить не менее 92 миллионов евро, а общий объем инвестиций приближается к полумиллиарду евро;

  • Революция в управлении клубом: в случае осуществления этой покупки Криштиану станет ключевой фигурой, лично определяющей стратегические решения, трансферную политику и направления глобального развития клуба.

Саудовская эра, начавшаяся в декабре 2022 года

Четырехлетний путь Роналду в Эр-Рияде и его влияние на мировой футбол:

  • Историческая поворотная точка: переход Роналду в «Ан-Наср» в декабре 2022 года проложил путь к притоку десятков мировых топ-звезд в футбол Саудовской Аравии;

  • Легендарная карьерная станция: португальский бомбардир до этого успешно защищал цвета таких грандов, как «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Ювентус»;

  • Новая роль в 41 год: звезда, которая до сих пор сохраняет высокую форму на поле, строит новую бизнес-империю, становясь владельцем клуба, за который сама выступает, еще до завершения своей карьеры.

Король трофеев: Непревзойденный рекорд Роналду и будущее

Футбольная сокровищница португальского форварда:

  • 5-кратный обладатель «Золотого мяча»: Криштиану пять раз завоевывал самую престижную индивидуальную награду как лучший футболист мира;

  • Вершина Лиги чемпионов: неоднократно одерживал победу в главном турнире континента и стал абсолютным бомбардиром в истории соревнования;

  • Триумф со сборной: в составе национальной сборной Португалии поднимал над головой главный кубок чемпионата Европы и дважды Лиги наций;

  • Глобальный бренд в бизнесе: бренд КР7 теперь непосредственно внедряется в управление крупнейшими клубами азиатского футбола, служа выводу команды на новую коммерческую высоту.

Ожидается, что совмещение Криштиану Роналду ролей действующего игрока и совладельца клуба создаст новый прецедент в спортивном мире и превратит «Ан-Наср» в один из самых прибыльных брендов на мировом рынке.

Как вы думаете, если Криштиану Роналду станет одним из владельцев «Ан-Насра», какую пользу это принесет клубу — сможет ли он превратить команду в самый мощный суперклуб Азии? Как повлияет на ситуацию на поле то обстоятельство, что сам футболист является владельцем команды, за которую выступает? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь деталями этого сенсационного финансового поворота в мировом спорте со всеми любителями футбола и друзьями!

Криштиану РоналдуАн-НасрDAZN PortugalСаудовская Про-лига
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Ханси Флик поддержал претензии Ламина Ямаля на «Золотой мяч»Ханси Флик поддержал претензии Ламина Ямаля на «Золотой мяч»Сегодня, 19:32Шохджахон Эргашев вызвал на ринг казахскую звезду Данияра Елеусинова: Каким был ответ?Шохджахон Эргашев вызвал на ринг казахскую звезду Данияра Елеусинова: Каким был ответ?Сегодня, 19:28Роу Кин резко критиковал судей за гол Холанда в манчестерском дербиРоу Кин резко критиковал судей за гол Холанда в манчестерском дербиСегодня, 18:54Миллиарды есть, а пояса нет: Сарукян готов отдать все свое состояние за титул UFCМиллиарды есть, а пояса нет: Сарукян готов отдать все свое состояние за титул UFCСегодня, 18:41Сборная Узбекистана сыграет против двух сильных соперников: будет и матч с СириейСборная Узбекистана сыграет против двух сильных соперников: будет и матч с СириейСегодня, 18:34Жерар Пике в шоке!: Жавохир Синдаров наделал шуму в глобальной лиге в Индии...Жерар Пике в шоке!: Жавохир Синдаров наделал шуму в глобальной лиге в Индии...Сегодня, 18:05
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
Как оценили Абдукодира Ҳусанова в матче «Манчестер Сити» против «Порту»?
Как оценили Абдукодира Ҳусанова в матче «Манчестер Сити» против «Порту»?