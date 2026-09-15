В Австралии бык ангусской породы продан за рекордную цену

·70·Мир
В Австралии бык ангусской породы продан за рекордную цену

В Австралии бык ангусской породы по кличке Уайатт В50 (Вятт В50) был продан за 420 тысяч австралийских долларов, то есть примерно за 300 тысяч долларов США. Этот результат зафиксирован как рекорд по продаже быков в стране. Об этом сообщает АБК Невс.

19-месячный бык был выращен на племенной ферме Миллах Муррах в штате Новый Южный Уэльс. На момент продажи его вес составлял 834 килограмма.

Уайатт В50 заинтересовал покупателей прежде всего своими высокими племенными показателями. Его показатели ЭБВ продемонстрировали отличные результаты по важным характеристикам породы, включая потенциал быстрого набора веса и качество мяса.

Бык был приобретен компаниями Гундунгарра Ангус и ДжС Гразинг. Покупатели планируют использовать его в целях племенного разведения, в том числе путем продажи семенного материала.

Один из предыдущих рекордов торговли скотом в Австралии составлял 400 тысяч австралийских долларов — такая цена была уплачена за корову породы вагю. Уайатт В50 превысил этот результат на 20 тысяч австралийских долларов.

Одним из самых дорогих проданных в мире быков ангусской породы является САВ Америка 8018. Он был продан в феврале 2019 года на аукционе в США за 1,51 миллион долларов. Бык также привлек внимание тем, что в возрасте 205 дней достиг веса в 500 килограммов.

Уайатт W50Гундундарра АнгусАБС НьюсМилла Мурра
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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