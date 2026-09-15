Футболист лишился семи зубов после драки

·67·Мир
Футболист лишился семи зубов после драки

В Нидерландах драка, возникшая во время футбольного матча, приняла серьезный оборот. Утверждается, что в перерыве игры помощник тренера команды-соперницы нанес удар футболисту. В результате 25-летний защитник лишился семи зубов и был доставлен в больницу.

Инцидент произошел в субботу, 12 сентября, во время матча между клубами «Эйсселмервогелс» и ГВВВ в нидерландском городе Спакенбюрг.

В ходе матча команда ГВВВ реализовала пенальти на 28-й минуте, изменив счет на 0:1. Позже они забили еще один гол, доведя преимущество до 0:2. После этого ситуация на поле накалилась еще больше.

Причиной потасовки стала борьба за мяч между двумя футболистами у скамейки запасных хозяев поля. Два игрока упали на землю, а затем начали толкать друг друга. После того как пальцы игрока «Эйсселмервогелс» оказались близко к лицу футболиста ГВВВ, тот снова упал на землю.

Матчевый комментатор обвинил футболиста в том, что он притворился пострадавшим, а арбитр не вмешался в ситуацию.

После того как футболисты направились в туннель, там началась драка. Помощник тренера ГВВВ Джон ван Бюкеринг подозревается в нанесении удара защитнику «Эйсселмервогелс» Кермо Думаю.

Сообщается, что в результате удара 25-летний Думай упал на землю, и у него сломалось семь зубов. Для восстановления порядка вмешалась полиция. Футболиста доставили в больницу, где ему наложили пять швов. Об этом сообщает «Нид То Кнов».

Главный тренер «Эйсселмервогелс» Виллем Лейсхейс сравнил удар с «уличной дракой» и заявил, что произошедшее было очень страшным.

После инцидента клуб ГВВВ расторг контракты с Джоном ван Бюкерингом и его братом, главным тренером команды Деннисом ван Бюкерингом.

Джон ван Бюкеринг в свою очередь заявил местным СМИ, что во время потасовки 20–30 человек толкали друг друга. По его словам, его самого ударили два-три раза, но он не видел, кто именно это сделал.

«У вас остается два выбора: уйти или защищаться. Я тоже ударил», — сказал он.

Ван Бюкеринг отметил, что точно не знает, ударил ли он Думая, возможно, удар пришелся по лицу. Он выразил надежду прояснить это с помощью видеозаписей.

Думай назвал произошедшее «немыслимой ситуацией» и заявил, что подаст заявление в полицию. По его словам, полное восстановление зубов может занять до года.

Президент клуба ГВВВ Ханс Схинкель подчеркнул, что не считает случившееся обычной дракой. По его мнению, это случай нанесения тяжких телесных повреждений, и клуб не хочет иметь ничего общего с таким насилием.

ГВВВ выступает во Второй дивизии (Твиде Дивисие), которая считается высшим национальным уровнем любительского футбола в Нидерландах.

Из-за драки матч остался незавершенным. Теперь Королевский футбольный союз Нидерландов (КНВБ) решит вопрос о доигровке матча или принятии другого решения.

ЭйсселмервогелсГВВВНидерландский футболKNVB
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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