Смартфон iQOO 16 представлен с экраном 165 Hz и аккумулятором 8400 mAh

В то время как рынок смартфонов стремительно развивается, производители продолжают удивлять пользователей своими новыми флагманскими устройствами. Согласно данным иксбт.ком, бренд iQOO объявил дату официальной презентации своего очередного передового флагмана — смартфона iQOO 16. Несмотря на то, что данное устройство позиционируется как модель обычной серии, по своим техническим характеристикам оно способно конкурировать с самыми дорогими гаджетами уровня Pro Max. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Презентация нового смартфона запланирована в Китае на 29 сентября, и ожидается, что продажи начнутся сразу после анонса. Внешний вид устройства оформлен в стиле Томорров’с Портоле. Объединенная декоративная конструкция из трех модулей камеры напоминает иллюминатор космического корабля, что придает дизайну особый футуристический вид.

Передовой экран в сотрудничестве с Samsung

Одной из главных особенностей смартфона является его 6,85-дюймовый дисплей, разработанный Samsung Дисплай. iQOO 16 станет первым в истории смартфоном, оснащенным экраном с разрешением 2К и частотой обновления 165 Hz. Эти показатели являются важным шагом для любителей игр и ценителей высококачественного изображения.

Данная панель построена на основе материалов М16 и технологии ЛЭАД 2.0, работающей без традиционного поляризатора. Производитель заявляет, что это решение позволяет сократить энергопотребление примерно на 30 процентов. Кроме того, экран обеспечивает яркость до 2800 нит по всей поверхности и до 10 000 нит локально. Для защиты зрения внедрены технологии ДК Димминг и ШИМ с частотой 3300 Hz.

Высокая производительность и впечатляющая автономность

Аппаратная часть также включает в себя последние достижения: устройство работает на базе новой флагманской платформы Snapdragon и специального игрового чипа iQOO К4. Смартфон оснащен улучшенными вибромоторами и качественными динамиками. Что касается памяти, пользователям предлагается до 16 GB оперативной памяти и до 1 TB встроенной памяти.

Для обеспечения автономной работы выбран огромный аккумулятор емкостью 8400 mAh. Батарею можно быстро заряжать проводным способом мощностью 100 В и беспроводным — 50 В. В качестве программного обеспечения используется операционная система Android 17 на базе оболочки ОригинОС 7.

Возможности камеры и уровень защиты

Особое внимание уделено возможностям фотосъемки: смартфон включает три модуля по 50 мегапикселей. В их число входят основная камера с увеличенным сенсором 1/1,3 дюйма, широкоугольный объектив и перископический телеобъектив для приближения.

Серьезно подошли и к вопросу долговечности: смартфон имеет стандарты защиты от пыли и воды ИП68 и ИП69. Это делает его не только мощным техническим инструментом, но и надежным спутником в самых суровых условиях.