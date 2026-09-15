В Узбекистане пенсионный возраст могут повысить с 2028 года

В Узбекистане планируется поэтапное повышение пенсионного возраста. Согласно новому порядку, начиная с 2028 года пенсионный возраст будет увеличиваться на 3 месяца каждый год. В результате к 2039 году пенсионный возраст может быть доведен до 63 лет для мужчин и до 58 лет для женщин.

Об этом сообщается в проекте Указа Президента «О мерах по обеспечению благосостояния населения и реформированию системы пенсионного обеспечения», представленном сегодня, 15 сентября, для общественного обсуждения.

В документе отмечается, что данные изменения предлагаются в целях обеспечения соразмерности между участием граждан в системе пенсионного обеспечения и периодом получения пенсионных выплат. Также было учтено увеличение средняя продолжительности жизни населения.

Проектом указа предусмотрено одобрение ряда предложений Министерства экономики и финансов и Национального агентства социальной защиты при Президенте Республики Узбекистан.

В частности, предлагается с 1 января 2027 года отменить практику назначения пенсий с сокращением общеустановленного пенсионного возраста на один год.

При этом с 1 января 2028 года устанавливается увеличение пенсионного возраста на 3 месяца ежегодно. Этот процесс будет реализовываться поэтапно, с доведением к 2039 году до 63 лет для мужчин и 58 лет для женщин.

В период повышения пенсионного возраста также устанавливается ряд гарантий по защите прав и интересов граждан предпенсионного возраста.

В частности, не допускается увольнение или отказ в приеме на работу гражданина по причине его нахождения в предпенсионном возрасте.

Кроме того, для граждан, признанных безработными, сохраняется право на досрочный выход на пенсию за 2 года.

Предусмотрено сохранение возможности выхода на льготную пенсию в установленном законодательством порядке для мужчин, полностью занятых на подземных работах, работах с вредными и тяжелыми условиями труда, с 50–55 лет, а для женщин — с 45–50 лет.

Кроме того, действующие льготы для получателей пенсий в сфере налогообложения, транспорта и здравоохранения остаются в силе.

Еще один важный аспект — планируется предоставить мужчинам с 60 лет, а женщинам с 55 лет право на получение накопительных пенсионных средств.

Согласно проекту, Министерству экономики и финансов поручено до 1 декабря 2026 года внести в Кабинет Министров законопроект о внесении изменений и дополнений в законы Республики Узбекистан «О государственном пенсионном обеспечении граждан» и «О накопительном пенсионном обеспечении граждан», а также в Налоговый кодекс, вытекающих из данного проекта указа.

В настоящее время данный документ еще не является окончательным решением. Общественное обсуждение проекта Указа Президента продлится до 30 сентября текущего года.

После этого с учетом высказанных предложений и комментариев может быть сформировано окончательное содержание документа.