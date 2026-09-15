Ханси Флик поддержал претензии Ламина Ямаля на «Золотой мяч»

·4·Спорт
Ханси Флик поддержал претензии Ламина Ямаля на «Золотой мяч»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик выразил полную поддержку смелому заявлению молодого вингера команды Ламина Ямаля о том, что он достоин награды «Золотой мяч». Немецкий специалист подчеркнул, что высокая уверенность игрока в себе не оказывает негативного влияния на атмосферу в команде и его амбиции не создают проблем. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Как передает Goal.com, на прошлой неделе Ламин Ямаль заявил, что считает себя и нападающего «Реал Мадрида» Килиана Мбаппе лучшими игроками мира, однако престижная индивидуальная награда должна достаться именно ему. Несмотря на то, что это заявление вызвало различные дискуссии в футбольном мире, наставник каталонцев воспринял ситуацию как нечто естественное.

Доверие Флика и результаты Ямаля

На пресс-конференции перед матчем против «Расинга» из Сантандера главный тренер подчеркнул, что уверенность молодого футболиста в себе абсолютно оправдана. Ханси Флик отметил, что успехи Ямаля в клубе и сборной, а также его великолепная игра доказывают, что он достоин этой престижной награды.

«Он открыт и уверен в себе. Ямаль показал, насколько хорош он в этом сезоне. Он по-настоящему выдающийся футболист», — сказал Ханси Флик. Тренер также добавил, что достижения игрока в Ла Лиге, Суперкубке Испании и успехи со сборной подтверждают его правоту.

Мастерство на поле и командный подход

По мнению Флика, уверенность и мастерство, которые Ламин Ямаль демонстрирует в единоборствах с соперниками, являются неотъемлемой частью его характера. Он особо отметил способность игрока удивлять болельщиков в ситуациях один на один или при противостоянии нескольким защитникам.

Ранее Ханси Флик неоднократно предупреждал, что излишняя звездная болезнь может навредить успеху команды. Однако специалист выразил надежду, что стремление Ямаля к «Золотому мячу» не станет отвлекающим фактором для коллектива, и подтвердил, что будет всесторонне поддерживать своего подопечного.

Ламин ЯмальХанси ФликБарселонаЗолотой мячЛа Лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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