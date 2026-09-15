Ханси Флик поддержал претензии Ламина Ямаля на «Золотой мяч»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик выразил полную поддержку смелому заявлению молодого вингера команды Ламина Ямаля о том, что он достоин награды «Золотой мяч». Немецкий специалист подчеркнул, что высокая уверенность игрока в себе не оказывает негативного влияния на атмосферу в команде и его амбиции не создают проблем. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Как передает Goal.com, на прошлой неделе Ламин Ямаль заявил, что считает себя и нападающего «Реал Мадрида» Килиана Мбаппе лучшими игроками мира, однако престижная индивидуальная награда должна достаться именно ему. Несмотря на то, что это заявление вызвало различные дискуссии в футбольном мире, наставник каталонцев воспринял ситуацию как нечто естественное.

Доверие Флика и результаты Ямаля

На пресс-конференции перед матчем против «Расинга» из Сантандера главный тренер подчеркнул, что уверенность молодого футболиста в себе абсолютно оправдана. Ханси Флик отметил, что успехи Ямаля в клубе и сборной, а также его великолепная игра доказывают, что он достоин этой престижной награды.

«Он открыт и уверен в себе. Ямаль показал, насколько хорош он в этом сезоне. Он по-настоящему выдающийся футболист», — сказал Ханси Флик. Тренер также добавил, что достижения игрока в Ла Лиге, Суперкубке Испании и успехи со сборной подтверждают его правоту.

Мастерство на поле и командный подход

По мнению Флика, уверенность и мастерство, которые Ламин Ямаль демонстрирует в единоборствах с соперниками, являются неотъемлемой частью его характера. Он особо отметил способность игрока удивлять болельщиков в ситуациях один на один или при противостоянии нескольким защитникам.

Ранее Ханси Флик неоднократно предупреждал, что излишняя звездная болезнь может навредить успеху команды. Однако специалист выразил надежду, что стремление Ямаля к «Золотому мячу» не станет отвлекающим фактором для коллектива, и подтвердил, что будет всесторонне поддерживать своего подопечного.