Процессор Apple М5 Ultra обошел гиганта AMD в тесте Geekbench

В тестах Geekbench 7 новая однокристальная система Apple — процессор М5 Ultra — показала сверхвысокие результаты, удивив многих экспертов. Согласно данным иксбт.ком, эта новая платформа смогла превзойти по ряду показателей даже серверного гиганта, такого как 96-ядерный AMD Ryzen Threadripper PRO 9995ВКс. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно техническим характеристикам, Apple М5 Ultra имеет в общей сложности 36 ядер, 12 из которых отвечают за высокую производительность. Для сравнения, его конкурент, процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 9995ВКс, оснащен 96 ядрами, поддерживает 192 потока и может работать на частоте до 5,4 GHz. Несмотря на это, в синтетических тестах архитектура Apple продемонстрировала свою высокую эффективность.

Превосходство в синтетических тестах

Наиболее заметное преимущество в тестах Geekbench 7 было зафиксировано в однопоточном (сингле-коре) режиме. В нем Apple М5 Ultra набрал 3774 балла, тогда как процессор AMD ограничился 2578 баллами. Это означает, что платформа Apple оказалась примерно на 46,4% быстрее.

В многопоточных (мулти-коре) тестах ситуация была схожей. М5 Ultra продемонстрировал, что он примерно на 10,8% быстрее, чем AMD Ryzen Threadripper PRO 9995ВКс в данном испытании. Такие результаты свидетельствуют об огромной эволюции линейки Apple Силикон за последние годы.

Разница в реальных задачах и особенности архитектуры

Однако выяснилось, что в реальных прикладных нагрузках результаты не идентичны. В задачах, которые легко адаптируются к большому количеству ядер, продукт AMD показал свое главное преимущество. В частности, в тестах Рай Тракер и компиляции программ Кланг превосходство процессора AMD в некоторых случаях достигало 58,8%.

В свою очередь, платформа Apple показывает значительно лучшие результаты в области обработки фотографий и мультимедиа. Одним из главных достижений архитектуры Apple Силикон является система унифицированной памяти (унифиед меморй), в которой процессор, графика и другие вычислительные блоки используют общую память.