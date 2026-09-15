«Аль-Айн» забил 4 безответных мяча в ворота «Аль-Насра» — громкая сенсация в Элитной ЛЧ!

В матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов Азии был зафиксирован ошеломляющий результат, потрясший весь континентальный футбол. Звездный гигантский клуб Саудовской Аравии «Аль-Наср» на выезде встретился с командой «Аль-Айн» из Объединенных Арабских Эмиратов и потерпел сокрушительное и позорное поражение со счетом 0:4. Выступая в своем боевом составе с признанными мировыми звездами, такими как Криштиану Роналду, Садио Мане, Жоау Феликс и Симакан в защите, эр-риядский суперклуб оказался совершенно беспомощен перед лицом яростных атак хозяев.

Если в составе «Аль-Айна» героем стал Хуссейн Рахими, оформивший дубль (на 25-й и 63-й минутах), то Суфьян Рахими довел счет до крупного на 72-й минуте, а греческий легионер Георгиос Якумакис поставил точку на 85-й минуте. Хаотичные действия обороны и вратаря «Аль-Насра» Аль-Акиди, а также неспособность атакующей тройки прорвать защиту соперника привели к катастрофическому старту саудовцев в турнире. И так, как же самая дорогостоящая команда Азии была полностью разгромлена в ОАЭ, почему Роналду и его одноклубники исчезли на поле, и благодаря какой тактике «Аль-Айн» одержал победу?

4 безответных удара от «Аль-Айна»: Пошаговая драма матча

Ключевые минуты матча в ОАЭ, когда были забиты голы:

25-я минута — Первый удар Рахими: Хуссейн Рахими открыл счет на 25-й минуте, выведя хозяев вперед и обнажив бреши в обороне «Аль-Насра» (1:0);

63-я минута — Дубль и шок: В середине второго тайма тот же Хуссейн Рахими во второй раз поразил ворота саудовцев, оформив дубль (2:0);

72-я минута — Унизительный гол от Суфьяна Рахими: Главная звезда «Аль-Айна» Суфьян Рахими на 72-й минуте довел счет до 3:0, фактически сняв вопросы о победителе;

85-я минута — Финальный удар от Якумакиса: Ближе к концу матча вышедший на замену Георгиос Якумакис забил четвертый гол, окончательно нокаутировав «Аль-Наср» (4:0).

Роналду, Мане и Феликс: Вечер, когда звезды остались в тени

Низкие оценки и показатели знаменитых звезд «Аль-Насра»:

Паралич линии атаки: Троица в составе Криштиану Роналду (оценка 6.8), Садио Мане (6.0) и Жоау Феликса (7.1) за 90 минут не смогла найти ни одного опасного решения для взлома оборонительных бастионов «Аль-Айна»;

Беспорядок в обороне: Защита рижского клуба и голкипер Аль-Акиди (5.8 балла) на протяжении игры допускали грубые ошибки, позволяя нападающим соперника беспрепятственно бить по воротам;

Разница в командных оценках: Если у «Аль-Айна» Рахими получил 8.6 балла, а Гамарра — 8.0, то общая командная оценка «Аль-Насра» составила всего 6.4 (у хозяев — 7.3).

Сенсационный старт в ЛЧА: Кризис ли у саудовского гранда?

Последствия этого разгромного поражения для турнирной таблицы и соревнований:

Сильный сигнал от «Аль-Айна»: Клуб из ОАЭ уже в первом туре Лиги чемпионов Азии разгромил главного фаворита континента, доказав всю серьезность своих амбиций в турнире;

Позорный удар для «Аль-Насра»: Поражение клуба со счетом 0:4, собравшего миллиардные трансферы и легенд мирового футбола, вызвало волну резкой критики среди саудовских СМИ и болельщиков;

Тренерский штаб под давлением: Отсутствие тактического баланса внутри команды и неэффективная игра звезд ставят будущее тренерского штаба под серьезный вопрос.

Эта крупная и безжалостная победа «Аль-Айна» над «Аль-Насром» в очередной раз продемонстрировала, что победу в футболе приносят не звездные имена, а сплоченность и высочайшая дисциплина на поле.

А как считаете вы, кто больше виноват в позорном поражении «Аль-Насра» от «Аль-Айна» со счетом 0:4 при наличии таких суперзвезд, как Криштиану Роналду, Садио Мане и Жоау Феликс — тактика тренера или благодушие звезд на поле? Сможет ли «Аль-Наср» прийти в себя после этого тяжелого удара и побороться за чемпионство в ЛЧА? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь анализом этой грандиозной сенсации в азиатском футболе со всеми любителями футбола и друзьями!