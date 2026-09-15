«Аль-Айн» забил 4 безответных мяча в ворота «Аль-Насра» — громкая сенсация в Элитной ЛЧ!

·54·Спорт
«Аль-Айн» забил 4 безответных мяча в ворота «Аль-Насра» — громкая сенсация в Элитной ЛЧ!

В матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов Азии был зафиксирован ошеломляющий результат, потрясший весь континентальный футбол. Звездный гигантский клуб Саудовской Аравии «Аль-Наср» на выезде встретился с командой «Аль-Айн» из Объединенных Арабских Эмиратов и потерпел сокрушительное и позорное поражение со счетом 0:4. Выступая в своем боевом составе с признанными мировыми звездами, такими как Криштиану Роналду, Садио Мане, Жоау Феликс и Симакан в защите, эр-риядский суперклуб оказался совершенно беспомощен перед лицом яростных атак хозяев.

Если в составе «Аль-Айна» героем стал Хуссейн Рахими, оформивший дубль (на 25-й и 63-й минутах), то Суфьян Рахими довел счет до крупного на 72-й минуте, а греческий легионер Георгиос Якумакис поставил точку на 85-й минуте. Хаотичные действия обороны и вратаря «Аль-Насра» Аль-Акиди, а также неспособность атакующей тройки прорвать защиту соперника привели к катастрофическому старту саудовцев в турнире. И так, как же самая дорогостоящая команда Азии была полностью разгромлена в ОАЭ, почему Роналду и его одноклубники исчезли на поле, и благодаря какой тактике «Аль-Айн» одержал победу?

4 безответных удара от «Аль-Айна»: Пошаговая драма матча

Ключевые минуты матча в ОАЭ, когда были забиты голы:

  • 25-я минута — Первый удар Рахими: Хуссейн Рахими открыл счет на 25-й минуте, выведя хозяев вперед и обнажив бреши в обороне «Аль-Насра» (1:0);

  • 63-я минута — Дубль и шок: В середине второго тайма тот же Хуссейн Рахими во второй раз поразил ворота саудовцев, оформив дубль (2:0);

  • 72-я минута — Унизительный гол от Суфьяна Рахими: Главная звезда «Аль-Айна» Суфьян Рахими на 72-й минуте довел счет до 3:0, фактически сняв вопросы о победителе;

  • 85-я минута — Финальный удар от Якумакиса: Ближе к концу матча вышедший на замену Георгиос Якумакис забил четвертый гол, окончательно нокаутировав «Аль-Наср» (4:0).

Роналду, Мане и Феликс: Вечер, когда звезды остались в тени

Низкие оценки и показатели знаменитых звезд «Аль-Насра»:

  • Паралич линии атаки: Троица в составе Криштиану Роналду (оценка 6.8), Садио Мане (6.0) и Жоау Феликса (7.1) за 90 минут не смогла найти ни одного опасного решения для взлома оборонительных бастионов «Аль-Айна»;

  • Беспорядок в обороне: Защита рижского клуба и голкипер Аль-Акиди (5.8 балла) на протяжении игры допускали грубые ошибки, позволяя нападающим соперника беспрепятственно бить по воротам;

  • Разница в командных оценках: Если у «Аль-Айна» Рахими получил 8.6 балла, а Гамарра — 8.0, то общая командная оценка «Аль-Насра» составила всего 6.4 (у хозяев — 7.3).

Сенсационный старт в ЛЧА: Кризис ли у саудовского гранда?

Последствия этого разгромного поражения для турнирной таблицы и соревнований:

  • Сильный сигнал от «Аль-Айна»: Клуб из ОАЭ уже в первом туре Лиги чемпионов Азии разгромил главного фаворита континента, доказав всю серьезность своих амбиций в турнире;

  • Позорный удар для «Аль-Насра»: Поражение клуба со счетом 0:4, собравшего миллиардные трансферы и легенд мирового футбола, вызвало волну резкой критики среди саудовских СМИ и болельщиков;

  • Тренерский штаб под давлением: Отсутствие тактического баланса внутри команды и неэффективная игра звезд ставят будущее тренерского штаба под серьезный вопрос.

Эта крупная и безжалостная победа «Аль-Айна» над «Аль-Насром» в очередной раз продемонстрировала, что победу в футболе приносят не звездные имена, а сплоченность и высочайшая дисциплина на поле.

А как считаете вы, кто больше виноват в позорном поражении «Аль-Насра» от «Аль-Айна» со счетом 0:4 при наличии таких суперзвезд, как Криштиану Роналду, Садио Мане и Жоау Феликс — тактика тренера или благодушие звезд на поле? Сможет ли «Аль-Наср» прийти в себя после этого тяжелого удара и побороться за чемпионство в ЛЧА? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь анализом этой грандиозной сенсации в азиатском футболе со всеми любителями футбола и друзьями!

Аль-НасрАль-АйнЛига чемпионов АзииКриштиану Роналду
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Диего Симеоне выбрал Лионелья Месси обладателем Золотого мяча 2026 годаДиего Симеоне выбрал Лионелья Месси обладателем Золотого мяча 2026 годаВчера, 23:20«Андижан» в драматичной борьбе преодолел барьер «Олимпик-МобиУз» и вышел в четвертьфинал«Андижан» в драматичной борьбе преодолел барьер «Олимпик-МобиУз» и вышел в четвертьфиналВчера, 22:10«Локомотив» обыграл «Бунёдкор» и вышел в четвертьфинал«Локомотив» обыграл «Бунёдкор» и вышел в четвертьфиналВчера, 21:37«Из игрока — в хозяева клуба!»: Роналду готовится приобрести «Ан-Наср»«Из игрока — в хозяева клуба!»: Роналду готовится приобрести «Ан-Наср»Вчера, 19:54Ханси Флик поддержал претензии Ламина Ямаля на «Золотой мяч»Ханси Флик поддержал претензии Ламина Ямаля на «Золотой мяч»Вчера, 19:32Шохджахон Эргашев вызвал на ринг казахскую звезду Данияра Елеусинова: Каким был ответ?Шохджахон Эргашев вызвал на ринг казахскую звезду Данияра Елеусинова: Каким был ответ?Вчера, 19:28
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
Как оценили Абдукодира Ҳусанова в матче «Манчестер Сити» против «Порту»?
Как оценили Абдукодира Ҳусанова в матче «Манчестер Сити» против «Порту»?