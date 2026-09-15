16 сентября в центре Ташкента перекроют две улицы

·19·Узбекистан
16 сентября в центре Ташкента перекроют две улицы

16 сентября с 09:00 до 16:00 на некоторых участках улиц Зарафшан и Истиклол в центре Ташкента будет полностью ограничено движение транспорта.

Ограничение вводится в связи с проведением съемок кинопроекта. Проект направлен на продвижение туристического потенциала Ташкента.

Движение будет перекрыто на участке улицы Зарафшан от контрольно-пропускного пункта гостиницы Hyatt Regency Tashkent до площади Мустакиллик. Также будет закрыт участок улицы Истиклол от сквера Амира Темура до улицы Буюк Турон.

Водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут и пользоваться объездными путями.

ТашкентУлица ЗарафшанУлица ИстиклолКинопроект
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Саида Мирзиёева встретилась с урбанистами и крупными девелоперами: новые жесткие требованияСаида Мирзиёева встретилась с урбанистами и крупными девелоперами: новые жесткие требованияСегодня, 22:17Шавкат Мирзиёев встретился с узбекскими студентами и учеными в Сеуле (видео)Шавкат Мирзиёев встретился с узбекскими студентами и учеными в Сеуле (видео)Сегодня, 22:07Шавкат Мирзиёев и Премьер-министр Южной Кореи собрали представителей 300 гигантов бизнесаШавкат Мирзиёев и Премьер-министр Южной Кореи собрали представителей 300 гигантов бизнесаСегодня, 21:57Шавкат Мирзиёев провел переговоры со Спикером Национальной Ассамблеи Кореи (видео)Шавкат Мирзиёев провел переговоры со Спикером Национальной Ассамблеи Кореи (видео)Сегодня, 21:51Повысится ли пенсионный возраст? Обнародован проект масштабных изменений в пенсионной системеПовысится ли пенсионный возраст? Обнародован проект масштабных изменений в пенсионной системеСегодня, 21:13В Узбекистане пенсионный возраст могут повысить с 2028 годаВ Узбекистане пенсионный возраст могут повысить с 2028 годаСегодня, 20:42
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
В Узбекистане ожидается резкое похолодание, объявлено предупреждение о дождях и селях
В Узбекистане ожидается резкое похолодание, объявлено предупреждение о дождях и селях
Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана
Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?