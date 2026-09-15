16 сентября в центре Ташкента перекроют две улицы

16 сентября с 09:00 до 16:00 на некоторых участках улиц Зарафшан и Истиклол в центре Ташкента будет полностью ограничено движение транспорта.

Ограничение вводится в связи с проведением съемок кинопроекта. Проект направлен на продвижение туристического потенциала Ташкента.

Движение будет перекрыто на участке улицы Зарафшан от контрольно-пропускного пункта гостиницы Hyatt Regency Tashkent до площади Мустакиллик. Также будет закрыт участок улицы Истиклол от сквера Амира Темура до улицы Буюк Турон.

Водителям рекомендуется заранее планировать свой маршрут и пользоваться объездными путями.