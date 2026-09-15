В Китае женщина в целях «мести» отправила бывшему парню 1 тонну лука, но парень...

·26·Мир
В Китае женщина в целях «мести» отправила бывшему парню 1 тонну лука, но парень...

В китайской провинции Шаньдун женщина после расставания отомстила бывшему парню необычным образом, отправив ему ровно 1 тонну лука. Заявив, что она сама плакала три дня, она захотела, чтобы ее бывший возлюбленный испытал то же самое.

«Я плакала три дня, теперь твоя очередь»

Женщина специально выбрала лук, известный тем, что заставляет людей плакать, и заказала 1000 килограммов красного лука.

В день доставки перед домом бывшего парня возникла неожиданная картина. Мешки с луком перегородили вход.

К ним была приложена короткая записка:

«Я плакала три дня; теперь твоя очередь».

Фотографии с места событий быстро распространились в социальных сетях, рассмешив пользователей. Целью женщины было заставить бывшего парня пролить слезы из-за лука. Однако события приняли неожиданный поворот.

Сообщается, что мужчина, воспользовавшись ситуацией, наоборот, продал лук примерно за 140 долларов. Таким образом, план женщины, планировавшей заставить бывшего возлюбленного плакать, напротив, принес парню прибыль.

Пользователи соцсетей шутливо охарактеризовали эту историю как «месть, которая должна была вызвать больше всего слез, но превратилась в деньги».

Шаньдунлуковая местьбывший пареньвирус в соцсетях
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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