Смартфон Realme 16 Pro Харрй Поттер Эдитион официально представлен
Сотрудничество между известными брендами и миром кинематографа выходит на новый уровень. По данным иксбт.ком, компания Realme представила первые официальные изображения своего нового специального устройства — смартфона Realme 16 Pro Харрй Поттер Эдитион. Этот гаджет был создан специально для поклонников легендарного мира волшебников и привлекает внимание своим уникальным дизайном и богатой комплектацией. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .
Хотя техническая основа нового смартфона не отличается от стандартной модели, его внешний вид и оформление полностью адаптированы под атмосферу волшебства. Задняя крышка устройства покрыта коричневыми ромбами с узором аргайл и имеет текстуру, напоминающую кожу. Также в центре корпуса изображен большой герб школы чародейства и волшебства Хогвартс.
Волшебный дизайн и уникальные деталиЧтобы придать внешнему виду смартфона еще больше очарования, производители нанесли на его металлическую рамку надпись «Велкоме то Хогвартс». Это превращает устройство из обычного средства мобильной связи в настоящий коллекционный предмет. Такой подход к дизайну свидетельствует о том, насколько бренд внимателен к своей аудитории фанатов.
Одной из главных особенностей устройства является его крайне ограниченный тираж. По имеющимся данным, этот специальный смартфон будет выпущен по всему миру в количестве всего 5000 экземпляров. Очевидно, что это вызовет жесткую конкуренцию и высокий интерес со стороны коллекционеров.
Волшебные подарки в коробкеНесомненно, покупателей порадует тот факт, что смартфон поставляется в уникальном чемодане. В комплект входят следующие памятные подарки:
- Специальное письмо о зачислении в Хогвартс
- Билет на поезд для волшебников
- Книжные закладки с гербами школы
- Открытки с изображением любимых героев
- Кожаный чехол с тиснением герба и значок для телефона
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