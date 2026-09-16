Смартфон Realme 16 Pro Харрй Поттер Эдитион официально представлен

Сотрудничество между известными брендами и миром кинематографа выходит на новый уровень. По данным иксбт.ком, компания Realme представила первые официальные изображения своего нового специального устройства — смартфона Realme 16 Pro Харрй Поттер Эдитион. Этот гаджет был создан специально для поклонников легендарного мира волшебников и привлекает внимание своим уникальным дизайном и богатой комплектацией. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Хотя техническая основа нового смартфона не отличается от стандартной модели, его внешний вид и оформление полностью адаптированы под атмосферу волшебства. Задняя крышка устройства покрыта коричневыми ромбами с узором аргайл и имеет текстуру, напоминающую кожу. Также в центре корпуса изображен большой герб школы чародейства и волшебства Хогвартс.

Волшебный дизайн и уникальные детали

Чтобы придать внешнему виду смартфона еще больше очарования, производители нанесли на его металлическую рамку надпись «Велкоме то Хогвартс». Это превращает устройство из обычного средства мобильной связи в настоящий коллекционный предмет. Такой подход к дизайну свидетельствует о том, насколько бренд внимателен к своей аудитории фанатов.

Одной из главных особенностей устройства является его крайне ограниченный тираж. По имеющимся данным, этот специальный смартфон будет выпущен по всему миру в количестве всего 5000 экземпляров. Очевидно, что это вызовет жесткую конкуренцию и высокий интерес со стороны коллекционеров.

Волшебные подарки в коробке

Несомненно, покупателей порадует тот факт, что смартфон поставляется в уникальном чемодане. В комплект входят следующие памятные подарки:

Специальное письмо о зачислении в Хогвартс

Билет на поезд для волшебников

Книжные закладки с гербами школы

Открытки с изображением любимых героев

Кожаный чехол с тиснением герба и значок для телефона

На данный момент производители не раскрыли цену устройства. Однако, по сообщению иксбт.ком, старт продаж нового смартфона Realme 16 Pro Харрй Поттер Эдитион запланирован на 21 сентября текущего года, первоначально на рынке Индии. В дальнейшем фанаты из других регионов также могут получить возможность приобрести этот уникальный комплект.