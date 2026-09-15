«Буду говорить с Путиным только с позиции максимальных требований!»: Кая Каллас выступила против условий Кремля

·55·Мир
«Буду говорить с Путиным только с позиции максимальных требований!»: Кая Каллас выступила против условий Кремля

Новый глава Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в своем заявлении для средств массовой информации Финляндии жестко и решительно высказалась об условиях диалога с президентом России Владимиром Путиным. Новый лидер евродипломатии заявила о готовности поговорить с главой Кремля по телефону, однако подчеркнула, что этот диалог должен вестись исключительно на основе «максимальных требований и позиций» Европы. Каллас особо отметила, что решительно отвергнет любой формат диалога, который Россия попытается начать на собственных условиях. «Требования России максимальны. В ответ мы также обязаны выдвинуть свои максимальные требования, только тогда появится баланс на переговорной позиции», — пояснила она свою стратегию.

Интересно, что Каллас даже не упомянула о возможности личного визита в Москву — как напоминают эксперты, Следственный комитет России возбудил против самой Каллас официальное уголовное дело и объявил ее в розыск из-за сноса памятников советским воинам в Эстонии. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова коротко назвала «напрасными» претензии Каллас на участие в переговорах. Итак, как жесткое давление Каи Каллас изменит отношения между Брюсселем и Москвой, может ли телефонный разговор состояться в реальности и как Кремль ответит на этот ультиматум евродипломата?

«Нет условиям России!»: Стратегия максимальных требований Каи Каллас

Основные мысли, озвученные новым главой внешней политики Европейского союза:

  • Готовность к телефонному диалогу: Каллас в интервью финской прессе заявила, что не исключает возможности прямой беседы по телефону с президентом России Владимиром Путиным;

  • «Только с максимальных позиций»: «Требования России максимальны. В ответ мы тоже должны выдвинуть свои максимальные требования, чтобы обеспечить баланс сил на переговорном столе», — заявила Каллас;

  • Отказ от условий Кремля: Представитель Еврокомиссии открыто заявила, что абсолютно не поддерживает никакой диалог, основанный на односторонних условиях и ультиматумах, выдвигаемых Россией.

Уголовное дело и розыск в Москве: Почему Каллас не может поехать в Россию?

Личная безопасность евродипломата и юридические ограничения:

  • Молчание о визите: Не случайно Каллас видит общение исключительно в телефонном формате и даже не заикается о поездке в Москву;

  • Конфликт из-за советских памятников: Следственный комитет России возбудил против нее уголовное дело в связи со сносом памятников советской эпохи по всей стране в период ее пребывания на посту премьер-министра Эстонии;

  • Евродипломат в розыске: Поскольку официальные органы России внесли ее в список разыскиваемых лиц, любые шаги Каллас в направлении Москвы становятся юридически и политически абсолютно невозможными.

Резкая реакция Марии Захаровой: «Зря»

Реакция Москвы и дипломатические преграды:

  • Весенние требования: Еще в весенние месяцы Кая Каллас требовала своего непосредственного участия в любых глобальных переговорах с Россией;

  • Односложный отказ Захаровой: Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично охарактеризовала амбиции европейского политика словом «Зря»;

  • Перспективы диалога: На фоне бескомпромиссного настроя Москвы и жесткой позиции Каллас телефонный разговор между Путиным и главой европейской дипломатии в ближайшем будущем остается под большим вопросом.

Это заявление Каи Каллас продемонстрировало намерение Европейского союза жестко диктовать свои условия в любых возможных переговорах с Россией.

Как вы думаете, сможет ли метод Каи Каллас «вести разговор с позиции максимальных требований» заставить российское руководство пойти на уступки, или эта позиция еще больше углубит дипломатическую заморозку между Брюсселем и Москвой? Как нахождение Каллас в уголовном розыске со стороны России повлияет на ее работу в качестве главы европейской дипломатии? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этой статьей об этом жарком противостоянии в европейской политике со всеми своими друзьями и любителями международного анализа!

Кая КалласЕвропейский союзВладимир ПутинМария Захарова
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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