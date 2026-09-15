82-летняя Вилли Мерфи, давшая отпор залезшему в ее дом грабителю, привлекла всеобщее внимание

В Нью-Йорке 82-летняя Вилли Мерфи прославилась в интернете после того, как оказала сопротивление ворвавшемуся в ее дом мужчине. Злоумышленник пытался заставить ее открыть дверь, притворившись больным, однако пожилая женщина не поверила его словам.

Инцидент произошел ночью, когда некий мужчина постучал в дверь Мерфи, притворился больным и попросил вызвать скорую помощь. Заподозрив неладное, женщина не стала открывать дверь.

Вскоре после этого мужчина взломал дверь и ворвался в дом.

Однако грабитель столкнулся вовсе не с обычной пожилой женщиной, а с 82-летним бодибилдером, регулярно занимающимся спортом.

Мерфи использовала предметы домашнего обихода, чтобы дать отпор захватчику, и удерживала его до прибытия полиции.

Сообщается, что она способна поднимать тяжести весом до 102 килограммов. После прибытия полиции пострадавший подозреваемый был доставлен в больницу. Дав интервью после инцидента, 82-летняя женщина спокойно прокомментировала ситуацию, произнеся короткую и запоминающуюся фразу:

«Он выбрал не тот дом».