82-летняя Вилли Мерфи, давшая отпор залезшему в ее дом грабителю, привлекла всеобщее внимание
В Нью-Йорке 82-летняя Вилли Мерфи прославилась в интернете после того, как оказала сопротивление ворвавшемуся в ее дом мужчине. Злоумышленник пытался заставить ее открыть дверь, притворившись больным, однако пожилая женщина не поверила его словам.
Инцидент произошел ночью, когда некий мужчина постучал в дверь Мерфи, притворился больным и попросил вызвать скорую помощь. Заподозрив неладное, женщина не стала открывать дверь.
Вскоре после этого мужчина взломал дверь и ворвался в дом.
Однако грабитель столкнулся вовсе не с обычной пожилой женщиной, а с 82-летним бодибилдером, регулярно занимающимся спортом.
Мерфи использовала предметы домашнего обихода, чтобы дать отпор захватчику, и удерживала его до прибытия полиции.
Сообщается, что она способна поднимать тяжести весом до 102 килограммов. После прибытия полиции пострадавший подозреваемый был доставлен в больницу. Дав интервью после инцидента, 82-летняя женщина спокойно прокомментировала ситуацию, произнеся короткую и запоминающуюся фразу:
«Он выбрал не тот дом».
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