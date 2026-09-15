Необычное зрелище в Чехии: по лестнице спустили 300 литров вина
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На традиционном винном фестивале, проходящем в чешской деревне Кукс, гости стали свидетелями необычного зрелища: по каскадной лестнице пустили 300 литров вина. Самое интересное, что это не просто показательное выступление — участники фестиваля также имели возможность попробовать его.
В один из самых ярких моментов мероприятия вино пустили по специальной каскадной лестнице.
В течение 8 минут 300 литров вина стекали по лестнице.
Это необычное зрелище считается одним из главных и уникальных визуальных символов фестиваля.
Винный фестиваль в Куксе привлекает внимание не только напитками, но и самобытными зрелищами. А текущее по лестнице вино предстает одной из самых запоминающихся картин мероприятия.
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