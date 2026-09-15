Совершенно иной стиль от Марьям Тиллаевой: анонсирована премьера нового клипа под названием «Шакар»! (видео)
Инстаблогер Марьям Тиллаева приввлекла внимание поклонников новым образом в социальных сетях. Как оказалось, распространившиеся в интернете видео были сняты в процессе работы над клипом на ее новую песню «Шакар».
В кадрах со съемочного процесса Марьям Тиллаеву можно увидеть в самых разных образах. На этот раз блогер не ограничилась лишь современным стилем.
«Шакар» — один из новых творческих проектов Марьям Тиллаевой.
Видео со съемок еще больше подогрели интерес к ее новой песне. Премьера нового трека ожидается 25 сентября. Сообщается, что в клипе наряду с современными образами Марьям будут представлены и исторические. Напомним, что ранее Марьям Тиллаева исполнила дуэт с рэпером Масса и представила эту работу своим поклонникам.
Теперь же фанаты с большим интересом ждут новую песню и клип блогера.
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