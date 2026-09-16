Кладбище искусственного интеллекта: закрытые крупные стартапы и проекты

На стремительно развивающемся рынке искусственного интеллекта не только молодые стартапы, но и технологические гиганты сталкиваются с неудачами. По данным С&П Глобал Маркет Intelligence, около 42% корпоративных инициатив в области ИИ в конечном итоге закрываются материнскими компаниями. Среди причин — нехватка финансирования, технические сложности, высокая конкуренция и низкий спрос со стороны пользователей. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно информации, распространенной иксбт.ком и другими технологическими ресурсами, инструмент для автоматизации рабочих процессов Релай, созданный как альтернатива Запиер, в понедельник полностью прекратил свою деятельность. Поскольку OpenAI, Google и другие крупные платформы начали внедрять аналогичные функции непосредственно в свои инструменты, Релай с пятилетней историей не смог выдержать конкуренцию как самостоятельный продукт.

Неудачи гигантов искусственного интеллекта

Одна из самых дорогих частных компаний в мире, OpenAI, также столкнулась с подобными трудностями. В июле компания попыталась превратить ChatGPT в более масштабное «суперприложение» и обновила его интерфейс. Однако после обоснованной критики пользователей компания быстро вернула привычный старый интерфейс. Кроме того, ChatGPT Atlas, созданный как специализированный веб-браузер, был закрыт менее чем через год, а его наиболее полезные функции были интегрированы в основной ChatGPT.

Даже DALL-E постепенно теряет свое место как самостоятельный сервис, а возможности генерации изображений интегрируются непосредственно в состав ChatGPT. Из-за трудностей с привлечением пользователей и высоких операционных расходов платформа для обмена видео Sora также прекратила свою работу в марте 2026 года.

Препятствия, с которыми столкнулись Apple и другие компании

Когда в 2024 году была представлена Apple Intelligence, обновленная Siri была заявлена как одна из ключевых возможностей. Однако из-за инженерных проблем и ошибок компания неоднократно откладывала выпуск новой версии Siri. Эти задержки в конечном итоге привели к соглашению на сумму 250 миллионов долларов по искам, связанным с рекламой возможностей ИИ в iPhone 16.

По мнению экспертов, такие потери и закрытия — это не просто статистика неудач, а важный урок для всей индустрии. Конкуренция на рынке и быстро меняющиеся требования заставляют компании делать более осторожные и обоснованные шаги.