«Твоя жизнь полна нарушений»: Ислам Махачев критикует Джона Джонса за скандалы

·47·Спорт
«Твоя жизнь полна нарушений»: Ислам Махачев критикует Джона Джонса за скандалы

Словесная перепалка между двумя великими звездами мира смешанных единоборств (ММА) — действующим чемпионом Исламом Махачевым и бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Джоном Джонсом — переросла в поистине личное и жесткое противостояние. В августе российский боец успешно защитил чемпионский пояс в полусреднем весе в бою против Иена Мачадо Гэрри и побил рекорд UFC по самой длинной победной серии, однако Джонс открыто подверг сомнению этот исторический успех.

После того как американский спортсмен назвал Махачева недостойным звания «величайшего бойца всех времен» (ГОАТ), Ислам не стал молчать и ударил по самому больному месту Джонса: «Джон, я ни в коем случае не хочу умалять твои достижения. Но складывается впечатление, что вся твоя жизнь так или иначе связана с нарушением правил, и каким-то образом ты всегда выходишь сухим из воды!»

Так почему же легендарная серия Джонна Джонса была аннулирована из-за допинговых скандалов, какие именно прегрешения напомнил ему Ислам Махачев и кому на самом деле принадлежит звание величайшего бойца в истории октагона?

«Твоя жизнь полна нарушений»: Открытое обвинение от Махачева

Детали недавней дискуссии между двумя чемпионами:

  • Скандалы и уход от наказания: Махачев обратился к сопернику через социальные сети и припомнил ему, что Джон всегда переходил границы как в спорте, так и в жизни, и каждый раз избегал наказания;

  • Вопрос фальшивости рекордов: Ранее Ислам в своем интервью подчеркивал, что рекорд Джонса по количеству побед подряд официально не считается подлинным, так как его проваленные допинг-тесты и аннулированный бой с Дэниелом Кормье обнулили этот счет;

  • Болезненный ответ Джонса: Не стерпев этих слов, американский ветеран заявил, что никогда не употреблял запрещенные вещества, и попытался отомстить, напомнив Махачеву о первом поражении нокаутом в его карьере.

Рекордный прорыв Махачева и зависть Джонса

Основные факторы, спровоцировавшие эскалацию спора:

  • Августовский триумф и новый рекорд: Победив Иена Мачадо Гэрри в полусреднем весе, Ислам Махачев стал абсолютным рекордсменом в истории организации UFC по самой длинной беспрерывной победной серии;

  • Нежелание Джонса признавать успех: Этот результат привел Джонса в ярость, и он отказался признавать исторический рекорд Махачева, утверждая, что его нельзя ставить в один ряд с великими бойцами;

  • Беспрецедентное доминирование: То, что Махачев сегодня доказывает свое превосходство в нескольких весовых категориях и прочно удерживает первое место в рейтингах, явно действует Джонсу на нервы.

Допинг, Кормье и пятно на репутации: Кто настоящий ГОАТ?

Страницы истории и единогласный вывод экспертов:

  • Конфликт с Кормье и аннулированный результат: Карьера Джона Джонса запятнана многократными положительными тестами на туринабол и другие запрещенные препараты, а также аннулированием результата боя против Дэниела Кормье (Но Контест) и длительными дисквалификациями;

  • Чистые победы и безупречная дисциплина: Ислам Махачев демонстрирует профессиональную спортивную этику не только без каких-либо допинговых скандалов, но и свободен от любых криминальных или имиджевых ошибок;

  • Выбор фанатов и специалистов: Эксперты октагона отмечают, что при всем огромном природном таланте Джонса, его допинговое прошлое и регулярные нарушения правил ставят под сомнение его статус «истинного ГОАТ».

Это открытое и полное неприязни противостояние между Исламом Махачевым и Джоном Джонсом в очередной раз доказало, что в истории ММА истинное величие измеряется не только именами, но и чистой совестью вкупе с принципами честного спорта.

А как считаете вы: заслуживает ли Джон Джонс, проваливавший допинг-тесты и совершавший различные правонарушения в жизни, до сих пор носить звание лучшего в истории ММА, или же истинным ГОАТ является Ислам Махачев, добивающийся чистых, честных и абсолютных рекордов? Сколько правды в словах Ислама, сказанных в адрес Джонса? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим резонансным разбором главных новостей ММА со всеми друзьями и фанатами единоборств!

Ислам МахачевДжон ДжонсUFCДопинг
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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