Мухлиса Бобокулова почему отказывает сватам? Актриса рассказала, каким должен быть ее будущий супруг (видео)

·69·Культура
Мухлиса Бобокулова почему отказывает сватам? Актриса рассказала, каким должен быть ее будущий супруг (видео)

Актриса Мухлиса Бобокулова в передаче «Омон-Омон» рассказала, почему отправляет сватов обратно и каким человеком должен быть ее будущий муж.

«Соседи говорят, что сваты к вам не иссякают. Почему вы отвечаете им отказом?» — задали вопрос актрисе.

«Я думаю, что творческие люди — народ более тонкой душевной организации, им нужен близкий по духу человек. Если бы нужно было выйти замуж просто ради замужества, я бы уже давно вышла. Я все еще жду человека, который придется мне по душе и подойдет мне. Не будем говорить „ищу его“. Потому что он все равно когда-нибудь сам меня найдет», — сказала Мухлиса Бобокулова.

Актриса подчеркнула, что для нее характер человека важнее его внешности.

«Для меня характер важнее внешности. Потому что через 10–15 лет наша внешность изменится. Человек, который сегодня кажется красивым, со временем может измениться. Но со спецификой его характера вам жить всю жизнь.

Поскольку я сама человек довольно жизнерадостный, мне бы хотелось, чтобы он тоже был с чувством юмора, а главное — с открытой душой, добрым к детям и животным, думаю, остальное можно будет уладить», — сказала актриса.

Мухлиса БобокуловаОмон-ОмонДобротаХарактер
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Райхон Ганиева встретила 48-летиеРайхон Ганиева встретила 48-летиеСегодня, 13:00Совершенно иной стиль от Марьям Тиллаевой: анонсирована премьера нового клипа под названием «Шакар»! (видео)Совершенно иной стиль от Марьям Тиллаевой: анонсирована премьера нового клипа под названием «Шакар»! (видео)Вчера, 22:45Рианна и АСАП Рокй отметили 1-летие дочери: ее имя также продолжило традициюРианна и АСАП Рокй отметили 1-летие дочери: ее имя также продолжило традициюВчера, 22:17Вазира Юнусова назвала причину своего появления в вайнах: «В вайнах денег больше» (видео)Вазира Юнусова назвала причину своего появления в вайнах: «В вайнах денег больше» (видео)Вчера, 16:34Что имели в виду под фразой «у жизни есть кулаки»? Вазира Юнусова дала пояснение (видео)Что имели в виду под фразой «у жизни есть кулаки»? Вазира Юнусова дала пояснение (видео)Вчера, 16:04Видео с Джасуром Умировым, передвигающимся на катере на высокой скорости с ребенком, вызвало резкие спорыВидео с Джасуром Умировым, передвигающимся на катере на высокой скорости с ребенком, вызвало резкие спорыВчера, 14:09
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси
Зебо Раксимова рассказала, откуда берет деньги на путешествия и в скольких странах побывала
Зебо Раксимова рассказала, откуда берет деньги на путешествия и в скольких странах побывала