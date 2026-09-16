Мухлиса Бобокулова почему отказывает сватам? Актриса рассказала, каким должен быть ее будущий супруг (видео)

Актриса Мухлиса Бобокулова в передаче «Омон-Омон» рассказала, почему отправляет сватов обратно и каким человеком должен быть ее будущий муж.

«Соседи говорят, что сваты к вам не иссякают. Почему вы отвечаете им отказом?» — задали вопрос актрисе.

«Я думаю, что творческие люди — народ более тонкой душевной организации, им нужен близкий по духу человек. Если бы нужно было выйти замуж просто ради замужества, я бы уже давно вышла. Я все еще жду человека, который придется мне по душе и подойдет мне. Не будем говорить „ищу его“. Потому что он все равно когда-нибудь сам меня найдет», — сказала Мухлиса Бобокулова.

Актриса подчеркнула, что для нее характер человека важнее его внешности.

«Для меня характер важнее внешности. Потому что через 10–15 лет наша внешность изменится. Человек, который сегодня кажется красивым, со временем может измениться. Но со спецификой его характера вам жить всю жизнь.

Поскольку я сама человек довольно жизнерадостный, мне бы хотелось, чтобы он тоже был с чувством юмора, а главное — с открытой душой, добрым к детям и животным, думаю, остальное можно будет уладить», — сказала актриса.