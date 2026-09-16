Ямаль сравнил себя с Месси, Роналду и Марадоной — громкое признание Ламина

Лидер нового поколения мирового футбола, вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль сделал громкое и смелое заявление о сравнении себя с величайшими легендами в истории футбола — Лионельем Месси, Криштиану Роналду и Диего Марадоной. В интервью изданию «Те Тучлине» 19-летний вундеркинд, признавая величие этих трех кумиров миллионов, открыто подчеркнул, что в истории футбола не было другого игрока, который в его возрасте достиг бы стольких значимых трофеев.

Молодой талант, завоевавший в прошлом сезоне титул чемпиона Ла Лиги в составе каталонского клуба и ставший обладателем золотых медалей чемпионата мира со сборной Испании, подчеркнул, что эти достижения не заставят его успокоиться, а наоборот — впереди тысячи целей, чтобы вписать свое имя в историю. Что стоит за этим заявлением 19-летнего Ямаля, действительно ли он превзошел Месси и Роналду в их подростковом возрасте и гарантируют ли ему эти титулы «Золотой мяч»?

«Месси, Роналду и Марадона такого не выигрывали»: громкое признание Ямаля

Основные тезисы, озвученные юной испанской звездой:

Беспрецедентный успех в истории: Признавая величие таких легенд, как Месси, Криштиану и Марадона, Ямаль установил новую планку рекордов для своего поколения и истории: «Но я думаю, что никогда не было игрока, который достиг бы таких успехов в столь юном возрасте»;

Феномен после Пеле: По мнению экспертов, в плане завоевания титулов чемпиона мира и чемпионата страны в таком возрасте Ямаля можно сравнить только с легендарным Пеле;

«У меня нет права расслабляться»: Опровергая мнение многих о том, что он сбавит обороты из-за уже выигранных крупных трофеев, футболист заявил, что ему предстоит сделать еще тысячи вещей, чтобы прочно войти в историю футбола.

Чемпион мира и Ла Лиги в 19 лет: уникальная коллекция трофеев

Успехи, достигнутые юным талантом за короткий срок:

Золото чемпионата мира: 19-летний вингер поднялся на высшую ступень пьедестала мундиаля как ключевая фигура сборной Испании;

Трон Ла Лиги с «Барселоной»: Став твердым игроком основного состава клуба, он поднял над головой главный кубок чемпионата Испании;

Регулярная игровая практика и голы: Он покоряет большую сцену не только количеством трофеев, но и голами, ассистами и дриблингом в матчах высокого уровня.

Месси и Роналду в 19 лет: где они были?

Историческое сравнение и внимание экспертов:

Месси в 19 лет: В 19 лет Лионель Месси только начинал пробиваться в основной состав «Барселоны» и переживал свои первые чемпионства, но до победы на мундиале со сборной ему потребовалось еще 16 лет;

Роналду в 19 лет: Криштиану Роналду в 19 лет делал первые шаги в «Манчестер Юнайтед»и проливал слезы поражения в финале Евро-2004, однако до сих пор не достиг мечты стать чемпионом мира со сборной;

Новый рекорд Ямаля: Тот факт, что Ламин Ямаль уже в 19 лет завоевал крупнейшие трофеи на клубном уровне и уровне сборных, возвел его в статус самого яркого феномена современного футбола.

Эти смелые мысли Ламина Ямаля свидетельствуют о том, что он не ограничивается сегодняшними достижениями, а готовится к установлению 15-летней гегемонии, подобно Месси и Роналду.

Как вы считаете, действительно ли Ламин Ямаль, выигравший чемпионат мира и Ла Лигу в 19 лет, превзошел Месси и Роналду в их юности, или для таких масштабных сравнений еще рано? Сможет ли он стать одним из величайших игроков в истории футбола? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим спорным и громким признанием из мира футбола со всеми любителями игры и друзьями!