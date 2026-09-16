Стали известны новые подробности инцидента с упавшим с 4-го этажа школьником

Как мы сообщали ранее, ученик ташкентской школы-интерната упал с 4-го этажа общежития и скончался после 10 дней лечения в больнице. Стали известны новые подробности происшествия.

Сообщается, что погибший Ш.Ж. являлся учащимся Международной школы-интерната имени Аль-Беруни. Поскольку здание школы еще не было полностью достроено, учащиеся временно обучались в здании специализированной школы-интерната имени Абу Али ибн Сины. Их разместили в общежитии Национального института педагогического мастерства имени Абдуллы Авлони.

По словам очевидца, в момент инцидента школьник находился у окна своей комнаты. Когда находившийся у него в руках планшет стал падать из окна, мальчик попытался его поймать, потерял равновесие и сорвался вниз.

Также отмечается, что доставленный в больницу школьник рассказал отцу, что упал из-за попытки поймать планшет. Свидетели также сообщили, что на месте происшествия был найден планшет.

Стоит отметить, что эта информация пока не подтверждена официально.

Международная школа-интернат имени Аль-Беруни была создана в 2025 году и нацелена на обеспечение талантливой молодежи качественным образованием.