В высших эшелонах управления мировым футболом разразился беспрецедентный политический и финансовый скандал. Известный своими резкими заявлениями президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас обрушился с тяжелыми обвинениями в адрес действующего главы ФИФА Джанни Инфантино. В интервью авторитетному изданию «Marca» Тебас открыто подчеркнул, что пребывание Инфантино на своем посту станет настоящим позором для мирового футбола. По словам главы Ла Лиги, его пугают даже не спорные решения по приватизации прав на турниры, а непосредственное вмешательство большой политики в решения прямо на зеленом поле.

Приводя громкий пример, Тебас разоблачил, что игрок национальной сборной США избежал явной красной карточки и удаления исключительно из-за личного политического влияния бывшего/действующего президента Дональда Трампа. Кроме того, он раскрыл причины, почему национальные футбольные ассоциации по всему миру хранят молчание, боясь выступить против режима Инфантино. Этот удар, прозвучавший в преддверии выборов президента ФИФА, которые пройдут 16 февраля 2027 года в Цюрихе, может положить начало новой волне бунта в мировом футболе.

Какая же тайны кроется за зловещим эпизодом с красной карточкой, в который вмешался Трамп, почему мелкие федерации не могут возразить ФИФА и найдется ли альтернативный кандидат, способный противостоять Инфантино?

«Трамп вмешался и красная карточка была отменена»: Громкое разоблачение от Тебаса

Детали самых тяжелых обвинений, выдвинутых главой Ла Лиги:

«Для футбола это позор»: Хавьер Тебас оценил продолжение властвования Джанни Инфантино во главе ФИФА как попрание спортивных ценностей и принципов справедливости;

Давление политики на судейство: Тебаса возмущает даже не продажа коммерции турниров, а то, что политическая элита влияет на исход игр и решения: «Больше всего меня беспокоит ситуация с красной карточкой. Игрок сборной США избежал удаления из-за влияния Трампа», — заявил функционер;

Несправедливый прецедент: Если решения арбитров и наказания будут отменяться при вмешательстве могущественных политиков мира, это укажет на полную гибель спортивного нейтралитета.

«Зависимые от денег федерации и страх»: Как работает система Инфантино?

Механизмы молчания и монополии в мировом футболе:

Ловушка финансовой зависимости: По утверждению Тебаса, десятки мелких и средних футбольных федераций мира живут исключительно за счет ежегодных субсидий и грантов, выделяемых ФИФА;

Деньги в обмен на молчание: «Многие федерации нуждаются в средствах и зависят от денег ФИФА. По этой причине они боятся открыто выражать недовольство, опасаясь лишиться финансирования», — сказал глава Ла Лиги;

Необходимость альтернативного кандидата: По мнению Тебаса, чтобы выборы не превратились в абсолютное шоу одного человека, на арене должен появиться хотя бы один сильный альтернативный кандидат, способный бросить вызов Инфантино.

Цюрих — 2027: Есть ли время в борьбе за трон ФИФА?

Предстоящий избирательный процесс и ожидаемая борьба:

Дата 16 февраля 2027 года: Официальные выборы президента ФИФА пройдут в швейцарском Цюрихе в рамках очередного конгресса организации;

Недовольство Европы: Ведущие лиги и клубы Европы уже давно недовольны тем, что Инфантино чрезмерно уплотняет календари, придумывает новые коммерческие турниры и меняет здоровье игроков на деньги;

Возможность реформ: Напомнив, что до выборов еще есть время, Тебас призывал руководство мирового футбола дать дорогу свободной и прозрачной конкуренции.

Эти резкие обвинения, озвученные Хавьером Тебасом, приоткрыли завесу между спортом и большой политикой, в частности фактором Трампа, и теперь конгресс 2027 года в Цюрихе несомненно станет решающим полем боя, определяющим судьбу мирового футбола.

А по вашему мнению, служит ли многолетнее пребывание Джанни Инфантино у руля ФИФА развитию мирового футбола или, как говорит Хавьер Тебас, это настоящий спортивный кризис и позор? Каким образом можно положить конец влиянию сильных политиков, таких как Трамп, на футбольное поле и решения судей? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь анализом этого громкого заявления за кулисами большого спорта со всеми футбольными болельщиками и коллегами!