Битва против «бахрейнских львов»: «Насаф» сегодня начинает свой путь в ЛЧА-2

Борьба узбекского футбола на континентальных аренах вступает в жаркую фазу. Сегодня, 16 сентября, каршинский «Насаф» в рамках 1-го тура Лиги чемпионов Азии-2 (ЛЧА-2) на выезде сыграет против одного из самых богатых и амбициозных клубов Бахрейна — «Аль-Хальдии». Несмотря на то, что хозяева были основаны в 2020 году, за короткий срок они успели стать двукратными чемпионами Бахрейна, двукратными обладателями Королевского кубка и четырехкратными обладателями Суперкубка, за что получили среди болельщиков прозвище «бахрейнские львы». Матч пройдет на Национальном стадионе Бахрейна в городе Риффа, способном вместить более 24 тысяч зрителей, и станет настоящим тактическим испытанием для «драконов».

Причиной тому служит то, что бахрейнцы под руководством известного хорватского специалиста Горана Томича в новом сезоне буквально громят оборону соперников: они забили 10 голов в 3 матчах, разгромив даже «Аль-Наджму» со счетом 7:2. Кроме того, летом клуб серьезно укрепил состав звездой сборной ЮАР Патриком Масванганьи, защитником сборной Северной Македонии Дарко Велковски и сильными европейскими легионерами. Удастся ли подопечным Рузикула Бердыева остановить яростные атаки «бахрейнских львов», хватит ли международному опыту «Насафа» сил для победы и сможет ли каршинский клуб начать ЛЧА-2 с 3 очков?

«8 трофеев за 4 года»: что за клуб «Аль-Хальдия»?

Грандиозные успехи бахрейнского клуба за короткое время:

История стремительного взлета: Клуб был создан 27 октября 2020 года и всего за четыре года превратился в безоговорочного гегемона страны;

Копилка трофеев: «Бахрейнские львы» стали двукратными чемпионами страны (дважды подряд в сезонах 2022/23 и 2023/24), завоевали два Королевских кубка и четыре Суперкубка Бахрейна;

Борьба в прошлом сезоне: Набрав 54 очка в национальном чемпионате, они заняли второе место вслед за «Аль-Мухарраком», у которого было 55 очков;

Международный опыт: Провели 15 матчей в турнирах под эгидой АФК, одержав 5 побед, 4 раза сыграв вничью и потерпев 6 поражений, а их высшим достижением является выход в 1/8 финала ЛЧА-2 в сезоне 2024/25.

10 голов в 3 матчах и счет 7:2: жуткая форма соперника

Показатели команды под руководством Горана Томича в новом сезоне:

Разгром «Аль-Наджмы»: Отгрузив 7 мячей в ворота соперника в первом же туре чемпионата Бахрейна (7:2), они послали бескомпромиссный сигнал всей лиге;

Уверенный старт: Во втором туре команда одержала победу над «Аали» со счетом 3:1, а в 3-м туре сыграла вничью с «Аль-Риффой» (0:0), набрав 7 очков и расположившись на верхних строчках;

Школа хорватского тренера: Руководит командой 49-летний Горан Томич — известный тактик, накопивший большой опыт работы в клубах Китая, Саудовской Аравии и ОАЭ.

«Звезды Европы и Африки»: усиленный состав соперника

Главные футболисты, которых стоит опасаться защите «Насафа»:

Патрик Масванганьи: Полузащитник сборной ЮАР перешел из знаменитого «Орландо Пайретс» и выполняет роль главного плеймейкера в центре поля;

Дарко Велковски: Защитник сборной Северной Македонии вывел тыловую линию команды на монолитный уровень;

Легионеры из Марокко и Хорватии: Марокканцы Абдельхак Ассаль и Валид Саббар, а также хорватский атакующий полузащитник Домагой Дрожек вдвое увеличили атакующий потенциал соперника;

Бразильский бомбардир и лидеры сборной: Бразильский нападающий Глейсон Морейра, а также игроки сборной Бахрейна Мехди Хумайдан и Мохамед Адель составляют костяк клуба.

«Аль-Хальдия», выступавшая в прошлом сезоне в одной группе с «Андижаном» и не сумевшая выйти в плей-офф, в этом году с обновленным и сильным составом нацелена исключительно на чемпионство. Тем не менее, ожидается, что богатый международный опыт «Насафа» под руководством Рузикула Бердыева станет решающим фактором в этом противостоянии.

Как вы думаете, сможет ли «Насаф» выстоять под яростными атаками «бахрейнских львов» в этом тяжелом выездном матче в Бахрейне и вернуться в Узбекистан с 3 очками? Считаете ли вы, что команда Рузикула Бердыева способна побороться за главный трофей ЛЧА-2? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим анализом, подготовленным перед матчем «драконов», защищающих честь узбекского футбола на континентальной арене, со всеми футбольными болельщиками!