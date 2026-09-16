SpaceX тестирует переработанные теплозащитные плитки для Starship

Ведущая аэрокосмическая компания значительно усовершенствовала теплозащитный экран ракеты Starship, предназначенной для межпланетных полетов. Как сообщает издание иксбт.ком, инженеры предпринимают ряд важных шагов по модернизации теплового покрытия перед 14-м испытательным полетом. В частности, впервые в истории детали космического корабля, успешно завершившего предыдущий полет, будут установлены на новый. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Сообщается, что защитные плитки, предохраняющие корпус корабля от экстремально высоких температур, будут оснащены дополнительными механизмами крепления в зонах, подвергающихся наибольшим аэродинамическим нагрузкам во время полета. Также специалисты выявили и устранили пути циркуляции потоков горячей плазмы под плитками. Эксперимент показал, что использование изогнутых конструкций плиток на определенных участках значительно снижает уровень нагрева в стыках.

Исторический шаг и история испытаний

Самым примечательным нововведением в рамках данной модернизации является то, что две защитные плитки, снятые с космического корабля Шип 40, планируется повторно установить на корпус Шип 41. Это первый случай в истории программы Starship по повторному использованию защитных плиток, что является важным испытанием на пути к быстрому восстановлению кораблей и снижению эксплуатационных расходов в будущем.

Напомним, что корабль Starship Шип 40, с которого были сняты эти плитки, участвовал в 13-м полете, ставшим одним из самых успешных испытаний программы. После этого испытания корабль успешно приводнился в океан и долгое время оставался на поверхности воды, что позволило инженерам изучить воздействие соленой воды и внешней среды.

Планы на будущее и ожидаемые полеты

По словам главы компании Илона Маска, SpaceX уже в этом месяце начнет вывод на орбиту нового поколения спутников Starlink В3. Это станет очередным шагом компании, направленным на дальнейшее расширение возможностей глобальной интернет-сети.

В настоящее время специалисты сосредоточены на предстоящем важном этапе. Следующий первый орбитальный запуск ракеты Starship запланирован на 22 сентября текущего года. Эксперты и энтузиасты космических технологий с большим интересом ожидают, сможет ли SpaceX на этот раз успешно вывести корабль на орбиту.