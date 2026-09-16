Интерлуне привлекла еще 5 миллионов долларов на добычу гелия-3 на Луне

·2·Технологии
Интерлуне привлекла еще 5 миллионов долларов на добычу гелия-3 на Луне

Технологическая компания Интерлуне из Сиэтла объявила о привлечении еще 5 миллионов долларов инвестиций через механизм соглашения о будущих акциях (САФЭ). Этот раунд финансирования позволит компании сделать важный шаг не только в освоении ресурсов спутника Земли, но и в создании будущей космической инфраструктуры. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, компания уже использовала аналогичную схему финансирования в начале 2026 года, когда также получила 5 миллионов долларов. В новом инвестиционном раунде приняли участие как старые, так и новые инвесторы. Основанная в 2020 году, компания Интерлуне изначально фокусировалась на технологиях извлечения ценных ресурсов из лунного реголита.

Основной целью компании является изотоп гелий-3 на Луне. Хотя этот элемент крайне редок на Земле, на Луне он присутствует в значительных количествах. Экономическая привлекательность материала обусловлена тем, что его стоимость может превышать 9 миллионов долларов за 500 граммов.

Перспективные направления использования гелия-3

Согласно данным, представленным Интерлуне, гелий-3 может иметь решающее значение в нескольких высокотехнологичных отраслях. В частности, существуют возможности его применения в системах медицинской визуализации, быстро развивающихся квантовых вычислениях, а также в будущей термоядерной энергетике.

Однако компания значительно расширила свой бизнес-план. Теперь Интерлуне не ограничивается только добычей полезных ископаемых, но и разрабатывает инфраструктуру и системы жизнеобеспечения, необходимые для работы на Луне. Основное внимание при этом уделяется использованию технологий для извлечения существующих ресурсов.

Планы NASA и будущие миссии

В июле текущего года Интерлуне расширила сотрудничество с американским производителем промышленного оборудования Вермир. Это партнерство включает создание специальной строительной техники для использования на Луне, и ожидается, что данное оборудование будет задействовано в рамках планов NASA по созданию лунной инфраструктуры.

Первая полезная нагрузка компании — прибор для минералогического картирования — запланирована к отправке на Луну в 2026 году с помощью посадочного модуля Гриффин-1 компании Voyager Течнологиес. Последующие миссии будут направлены на изучение запасов гелия-3 и практическое тестирование технологий добычи лунного грунта.

Согласно планам, Интерлуне намерена начать добычу гелия-3 на Луне в 2030-х годах и наладить логистику его доставки на Землю. Это может привести к кардинальным изменениям в развитии космической экономики и энергетики нового поколения.

InterluneГелий-3ЛунаКосмические технологииNASA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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