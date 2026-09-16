«В Самарканде началась битва умов!»: Дан старт Всемирной шахматной олимпиаде

·49·Спорт
«В Самарканде началась битва умов!»: Дан старт Всемирной шахматной олимпиаде

Взгляды любителей интеллектуального спорта со всего мира сегодня устремлены на исторический и величественный Самарканде. Дан официальный старт престижной Всемирной шахматной олимпиаде, которая проводится раз в два года и собрала сильнейших гроссмейстеров из более чем 200 стран нашей планеты. На этом масштабном шахматном форуме Узбекистан, пользуясь статусом хозяина, защитит честь нашей родины тремя мужскими и тремя женскими — всего 6 командами. Первый тур соревнований стартовал в 15:00, и были официально объявлены первые соперники.

Наша мужская сборная основного состава сыграет против Ямайки, а женская сборная — против Тринидада и Тобаго. Узбекские гроссмейстеры, являющиеся чемпионом Олимпиады 2022 года и обладателями бронзовых медалей соревнований в Будапеште 2024 года, садятся за доску дома исключительно с чемпионским настроем. Тем не менее, действующий главный чемпион — сборная Индии, завоевавшая абсолютное золото как среди мужчин, так и среди женщин в Будапеште, также готова защищать свой титул в Самарканде. Итак, с какими соперниками начнут 1-й тур все 6 команд Узбекистана, какое преимущество фактор хозяев поля даст нашим представителям и кто поднимет главный кубок Самаркандской Олимпиады?

«В Самарканде началась битва умов!»: Дан старт Всемирной шахматной олимпиаде

«От Ямайки до Афганистана»: Соперники команд Узбекистана в 1-м туре

Первые противостояния наших сборных, участвующих в качестве хозяев:

  • Основные составы (Узбекистан-1): Если наша мужская сборная в первом матче проведет встречу против представителей Ямайки, то женская сборная померится силами с шахматистками Тринидада и Тобаго;

  • Вторые команды (Узбекистан-2): Вторая мужская команда Узбекистана сыграет со сборной соседнего Афганистана, а вторая женская сборная выйдет на поле против представительниц Того;

  • Третьи команды (Узбекистан-3): Третий мужской состав померится силами со сборной африканской Мали, а наша женская команда — со сборной Танзании;

  • Время начала: Матчи всех туров официально стартовали в 15:00, и были сделаны первые ходы.

«В Самарканде началась битва умов!»: Дан старт Всемирной шахматной олимпиаде

От Будапешта до Самарканда: Извечная борьба за корону

Главная интрига и чемпионская история Олимпиады:

  • Абсолютная гегемония Индии: На 45-й Всемирной шахматной олимпиаде, прошедшей в 2024 году в венгерском Будапеште, Индия не имела равных как в мужских, так и в женских баталиях, и прибыла в Самарканд в статусе абсолютного чемпиона;

  • Золотая и бронзовая история Узбекистана: Мужская сборная Узбекистана, сенсационно ставшая чемпионом Олимпиады в Ченнае в 2022 году, два года назад в Будапеште ограничилась почетной бронзовой медалью;

  • Реванш и давление родных стен: На этот раз узбекские шахматисты приложат все свое мастерство перед лицом своих болельщиков, чтобы заполнить пробел в Будапеште и вновь вернуть золотые медали в нашу страну.

«В Самарканде началась битва умов!»: Дан старт Всемирной шахматной олимпиаде

Более 200 стран в одном месте: Самарканд в центре мира

Глобальное значение турнира, проходящего в историческом городе:

  • Праздник спорта глобального масштаба: Сбор представителей более чем 200 стран земного шара в одном городе превратил Самарканд в центр мирового спорта и культуры;

  • Уникальная возможность для молодых талантов: Участие трех мужских и трех женских составов позволяет десяткам молодых и талантливых шахматистов Узбекистана продемонстрировать свое мастерство на большой сцене;

  • Арена бескомпромиссной борьбы: С первых же туров фавориты по рейтингу будут вести хладнокровную борьбу, чтобы не потерять очки и захватить лидерство в соревновании.

«В Самарканде началась битва умов!»: Дан старт Всемирной шахматной олимпиаде

Эта Всемирная шахматная олимпиада, стартовавшая в Самарканде, является исторической возможностью вписать новые золотые страницы в спортивную историю Узбекистана и еще раз доказать мощь шахматной школы нашей страны.

Как вы думаете, смогут ли мужская и женская сборные Узбекистана на своем поле — в Самарканде — оставить позади действующего чемпиона Индию и завоевать главную золотую медаль? Сколько медалей вы ждете от наших шахматистов на этой Олимпиаде? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и с гордостью делитесь этой новостью о всемирной битве умов, начинающейся из Самарканда, со всеми любителями шахмат и соотечественниками!

Самаркандская 45-я шахматная олимпиадаШахматная команда УзбекистанаШахматная олимпиада в Будапеште 2024Шахматная команда Индии
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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