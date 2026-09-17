Бу ё‘лбарша нега кунига 20 соат укслайди?Ок ё‘лбарс боласининг уйкуси интернетни забт етди

Попавший в объектив камеры безмятежный сон детеныша белого тигра стал привлекающим внимание зрелищем в социальных сетях. С закрытыми глазами и полностью расслабившийся спящий маленький хищник выглядит настолько умиротворенно, что каждый, кто смотрит на него, невольно улыбается.

На самом деле такой долгий сон является обычным явлением для детенышей белых тигров. В начальный период своей жизни они, как и детеныши других кошачьих, большую часть дня проводят в отдыхе.

Детеныши белых тигров могут спать примерно до 18–20 часов в сутки.

Почему им требуется так много сна?

В этот период организм малыша активно растет и развивается. Поэтому сон считается важной частью процесса его развития. Самая спокойная «охота» — сладкий сон

Тигренок на фотографии еще не занят охотой или наблюдением за окружающей средой. Его самая важная «задача» в данный момент — спать, отдыхать и расти.

Поэтому этот запечатленный на камеру спокойный момент не только милый, но и является отрывком из естественного процесса развития маленького тигра.