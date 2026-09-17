Европа объявила о жестких ограничениях на использование соцсетей для детей

·65·Мир
Европа объявила о жестких ограничениях на использование соцсетей для детей

Европейский континент сделал самый строгий и решительный шаг в истории цифровой безопасности и защиты психики детей во всем мире. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен официально объявила о новых масштабных правилах, которые коренным образом изменят жизнь миллионов семей. Согласно им, на территории Европейского союза будет полностью запрещено использование социальных сетей детьми младше 13 лет, а лицам до 15 лет не разрешат открывать самостоятельные личные аккаунты. Подростки в возрасте от 13 до 15 лет отныне смогут пользоваться только специальными профилями под полным контролем родителей или опекунов, с ограниченными возможностями и установленным лимитом времени всего в 1 час в день.

От молодежи в возрасте от 15 до 18 лет потребуется внедрение обязательного безопасного дизайна и режима со стороны глобальных платформ. Выступая с речью, Фон дер Ляйен обратилась с открытым призывом к Биг Теч — крупным технологическим корпорациям, твердо заявив, что она не отступит перед бесконтрольным могуществом гигантов и настало время положить конец отвратительным угрозам вроде алгоритмов, вызывающих у детей зависимость, и неподобающего изменения изображений девочек с помощью искусственного интеллекта.

Итак, какой удар эта революционная инициатива Европы нанесет по деятельности соцсетей, смогут ли родители спасти детей от виртуальной зависимости и распространятся ли эти ограничения на весь мир, включая нас?

«Закон о защите детства»: Новые строгие ограничения по возрастным категориям

Основные требования новой системы, вводимой Европейской комиссией:

  • До 13 лет — абсолютный запрет: Регистрация и использование платформ социальных сетей детьми младшего возраста полностью запрещаются законом;

  • Для 13–15-летних «лимит в 1 час»: Подростки этой возрастной группы смогут использовать специальный аккаунт только под контролем родителей или законного опекуна, с ограниченными функциями и лимитом ежедневного использования в 1 час;

  • До 15 лет — никаких личных аккаунтов: Ставится строгое вето на создание самостоятельных, бесконтрольных и скрытых профилей;

  • Специальный режим для 15–18-летних: Для старших подростков Meta, TikTok и другие сети будут обязаны обеспечить безопасный интерфейс и психологически защищенный алгоритмический режим;

  • Щит искусственного интеллекта: Устанавливаются самые суровые меры наказания за превращение с помощью ИИ фотографий девочек и детей в откровенные и позорящие изображения.

«Мы не станем терпеть зависимость от Биг Теч!»: Резкое заявление Фон дер Ляйен

Предупреждения главы Еврокомиссии в адрес гигантов Кремниевой долины:

  • «Неукротимая сила»: «Мне известно, что многие считают мощь и влияние крупных технологических компаний чрезмерно доминирующими и неукротимыми. Но я с этим не согласна», — было подчеркнуто преобладание государственного контроля;

  • Борьба с зависимостью: Было заявлено о необходимости покончить с «дофаминовыми ловушками» и токсичными функциями соцсетей, которые приковывают детей к экранам на часы;

  • Ограничение экстремального контента: Было сказано, что нельзя терпеть то, как алгоритмы затягивают детей и подростков в опасный контент, ведущий ко все большей радикализации, насилию и психологической депрессии;

  • Здоровье детей превыше всего: Коммерческая прибыль платформ не может ставиться выше психического и физического благополучия детей.

Глобальная цифровая революция: Почему это решение изменит мир?

Аналитические выводы экспертов по поводу этой новой европейской инициативы:

  • Новый мировой стандарт: Строгие цифровые законы, принимаемые в Европейском союзе (вроде ГДПР), впоследствии обычно становятся глобальной нормой по всему миру;

  • Серьезная потеря для платформ: Ограничение миллионов молодых пользователей нанесет сильный удар по рекламным доходам и показателям ежедневной активности гигантов Биг Теч;

  • Семьи и родительский контроль: Новая система предоставляет родителям мощный правовой механизм для управления виртуальной средой своих детей и ограждения их от интернет-буллинга и киберугроз.

Эта смелая и решительная инициатива Европы стала одним из величайших исторических шагов на пути превращения цифрового мира в безопасное пространство для детей.

По вашему мнению, не пришло ли время и в Узбекистане ввести лимит в 1 час в день или абсолютный запрет на использование социальных сетей детьми 13–15 лет? Найдут ли компании Биг Теч способ обойти эти ограничения или будут вынуждены подчиниться государствам? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим важным аналитическим сообщением, напрямую касающимся будущего и воспитания детей, со всеми родителями, близкими и друзьями!

Европейская комиссияУрсула фон дер ЛяйенЦифровая безопасность детейMeta
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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