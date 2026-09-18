Xiaomi продемонстрировала работу автономного умного завода с помощью системы иБраин

Китайский технологический гигант Xiaomi представил работу интеллектуальной системы иБраин, направленной на автоматизацию производственных процессов на своем предприятии нового поколения в Чанпине. Как сообщает издание иксбт.ком, эта инновационная платформа объединяет датчики, исполнительные механизмы и систему принятия решений в единую цифровую среду, выводя возможности производственного цеха на совершенно новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В настоящее время процесс сборки современных смартфонов включает сотни сложных операций, требующих высочайшей точности. В частности, этап установки задней панели устройства, то есть крышки аккумулятора, требует особого внимания и технологического совершенства. В этой важной операции зазор между крышкой и боковыми гранями корпуса не должен превышать 0,05 мм с обеих сторон — то есть толщину человеческого волоса.

Эффективность системы иБраин

По словам основателя Лэй Цзюня, раньше инженерам приходилось тратить около четырех часов на ручную настройку этих сверхточных технологических параметров. Новая внедренная платформа иБраин глубоко анализирует весь процесс, автоматически предлагая оптимальные значения, в результате чего время настройки сократилось всего до двух минут.

Также значительно сократилось время обнаружения и устранения неисправностей, возникающих на производственной линии. Если раньше этот процесс занимал до двух часов, то теперь благодаря современным интеллектуальным решениям для решения проблемы достаточно всего трех минут.

Самообучающаяся производственная среда

Основой этого процесса непрерывного совершенствования является специальная промышленная платформа Xiaomi. Система регулярно собирает результаты предыдущих настроек и устраненных неисправностей. Каждый производственный эпизод становится новым набором данных для будущих решений.

На практике это обеспечивает непрерывное обучение завода в процессе работы и делает его умнее с каждым днем. Увеличение скорости производства в несколько раз и решение проблем за считанные минуты наглядно показывают, как будущие технологические фабрики смогут работать полностью автономно.