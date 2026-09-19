Марс Экспресс запечатлел фиолетовые скалы на южном полюсе Красной планеты

·29·Технологии
Марс Экспресс запечатлел фиолетовые скалы на южном полюсе Красной планеты

Камера Хигх Ресолутион Стерео Камера (ХРСК) на борту аппарата Марс Экспресс Европейского космического агентства успешно засняла уникальный ледниковый и скалистый регион вблизи южного полюса Марса. По данным иксбт.ком, скалы в этой области местами поднимаются на высоту более километра, а гигантские ступенчатые хребты простираются на сотни километров. Об этом сообщает Иксбт.ком.

На полученных кадрах, в отличие от привычных красно-коричневых оттенков планеты, заметны необычные пурпурные и розовые цвета. Специалисты объясняют, что эти визуальные цвета — не истинный окрас поверхности, а оптическое явление, возникшее в результате сочетания утреннего света, частиц пыли в атмосфере и инея на почве.

Загадочная структура скалистого хребта Тйлес Рупес

Темные участки на снимке и цвета хребта Тйлес Рупес связаны с мафическими минералами в составе пород, в частности, с вулканическими материалами, такими как богатые магнием и железом оливин и пироксен. Более светлые части покрыты отложениями твердого диоксида углерода (сухого льда), которые сохраняются даже с приходом весны в южном полушарии.

Такие характерные светло-голубые участки отчетливо видны на вершинах песчаных дюн и внутри кратеров. В нижней левой части кадра обнаружен огромный ледник, являющийся частью южной полярной ледяной шапки Марса.

Структурные и геологические процессы

Согласно научным наблюдениям, скалистый хребет Тйлес Рупес может иметь тектоническое происхождение. Предполагается, что в древности, когда недра Марса остывали и планета сжималась, кора подвергалась деформации, и отдельные блоки поднимались, образуя подобные складки. Эти процессы происходили миллиарды лет назад, и современный Марс уже не обладает такими активными тектоническими особенностями.

Также на снимках можно увидеть несколько типов песчаных дюн, сформированных под воздействием ветров, дующих в разных направлениях. Примечательно, что аппарат Марс Экспресс успешно работает на орбите Красной планеты с 2003 года.

Этот космический аппарат занимается картографированием поверхности планеты в цветном и трехмерном формате. Камера ХРСК неоднократно доказывала, насколько разнообразна поверхность Марса: помимо привычных оксидов железа, здесь встречаются вулканические пески, глины, сульфаты и ледяные слои.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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