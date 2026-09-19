Марс Экспресс запечатлел фиолетовые скалы на южном полюсе Красной планеты

Камера Хигх Ресолутион Стерео Камера (ХРСК) на борту аппарата Марс Экспресс Европейского космического агентства успешно засняла уникальный ледниковый и скалистый регион вблизи южного полюса Марса. По данным иксбт.ком, скалы в этой области местами поднимаются на высоту более километра, а гигантские ступенчатые хребты простираются на сотни километров. Об этом сообщает Иксбт.ком.

На полученных кадрах, в отличие от привычных красно-коричневых оттенков планеты, заметны необычные пурпурные и розовые цвета. Специалисты объясняют, что эти визуальные цвета — не истинный окрас поверхности, а оптическое явление, возникшее в результате сочетания утреннего света, частиц пыли в атмосфере и инея на почве.

Загадочная структура скалистого хребта Тйлес Рупес

Темные участки на снимке и цвета хребта Тйлес Рупес связаны с мафическими минералами в составе пород, в частности, с вулканическими материалами, такими как богатые магнием и железом оливин и пироксен. Более светлые части покрыты отложениями твердого диоксида углерода (сухого льда), которые сохраняются даже с приходом весны в южном полушарии.

Такие характерные светло-голубые участки отчетливо видны на вершинах песчаных дюн и внутри кратеров. В нижней левой части кадра обнаружен огромный ледник, являющийся частью южной полярной ледяной шапки Марса.

Структурные и геологические процессы

Согласно научным наблюдениям, скалистый хребет Тйлес Рупес может иметь тектоническое происхождение. Предполагается, что в древности, когда недра Марса остывали и планета сжималась, кора подвергалась деформации, и отдельные блоки поднимались, образуя подобные складки. Эти процессы происходили миллиарды лет назад, и современный Марс уже не обладает такими активными тектоническими особенностями.

Также на снимках можно увидеть несколько типов песчаных дюн, сформированных под воздействием ветров, дующих в разных направлениях. Примечательно, что аппарат Марс Экспресс успешно работает на орбите Красной планеты с 2003 года.

Этот космический аппарат занимается картографированием поверхности планеты в цветном и трехмерном формате. Камера ХРСК неоднократно доказывала, насколько разнообразна поверхность Марса: помимо привычных оксидов железа, здесь встречаются вулканические пески, глины, сульфаты и ледяные слои.