Полузащитник испанского клуба Вильярреал Алекс Баэна высоко отозвался о молодой звезде Барселоны Ламине Ямале, не скрывая своего восхищения его игрой. Как сообщает Goal.com, испанский футболист признался, что действия 17-летнего вингера на поле вызывают у него те же эмоции, что и игра Лионелья Месси в прошлом. Баэна подчеркнул, что смотрит матчи каталонцев исключительно ради Ламина Ямаля. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В настоящее время темпы прогресса воспитанника Ла Масии находятся в центре внимания всего футбольного мира. Алекс Баэна имел возможность внимательно наблюдать за действиями юного таланта во время тренировок в сборной. По его словам, Ламин способен совершать уникальные действия, на которые больше никто в профессиональном футболе не способен, и именно это качество резко выделяет его на фоне конкурентов.

Сходство между Ламином Ямалем и Лионельем Месси

В интервью изданию ДАЗН Футбалл Алекс Баэна открыто заявил, что считает Ламина Ямаля лучшим футболистом мира на данный момент. Опытный полузащитник отметил, что раньше он включал телевизор только ради того, чтобы посмотреть на игру Лионелья Месси, а теперь это повторяется из-за Ламина. Он признался, что ему трудно следить за матчами каталонского клуба, если юный вингер не появляется на поле.

В то время как в футбольном мире не утихают споры вокруг индивидуальных наград, в частности премии Золотой мяч, Баэна назвал свою тройку фаворитов. По его мнению, тремя лучшими футболистами мира на текущий момент являются Ламин Ямаль, Родри и Лионель Месси. Он высказал свое мнение по каждому из кандидатов.

Споры о критериях премии Золотой мяч

Успехи Родри на международной арене, а также тот факт, что Лионель Месси продолжает выступать на высочайшем уровне в 39 лет, высоко оцениваются экспертами. В частности, сам юный Ламин Ямаль в своих последних интервью выражал недовольство тем, что критерии вручения индивидуальных наград в современном футболе изменились. По его мнению, награда должна вручаться не за командные достижения, а за чистый талант и индивидуальное мастерство.

По мнению Ямаля, если раньше, в эпоху Лионелья Месси и Криштиану Роналду, лучшие игроки справедливо получали награды, то сегодня предпочтение представителю команды, выигравшей Лигу чемпионов, подрывает истинную суть премии. Тем не менее, признание таких профессиональных футболистов, как Алекс Баэна, еще раз подтверждает, насколько блестящее будущее ждет юного вингера.