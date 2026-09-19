Леонардо Бонуччи рассказал, почему отклонил предложение Пепа Гвардиолы

·45·Спорт
Леонардо Бонуччи рассказал, почему отклонил предложение Пепа Гвардиолы

Известный итальянский экс-защитник Леонардо Бонуччи подробно рассказал, почему во время своей карьеры отклонил трансферное предложение главного тренера английского клуба «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы и остался в туринском «Ювентусе». По данным издания Sport Медиасет, футболист в тот период был серьезно заинтересован в переходе в английский клуб, но изменил свое решение из-за личных и эмоциональных факторов. Об этом сообщает портал Goal.com.

Как выяснилось, Пеп Гвардиола высоко ценил уникальный навык Бонуччи начинать игру из линии обороны и очень хотел видеть его в своей команде. Во время чемпионата Европы 2016 года главный тренер вел активные переговоры с опытным защитником, и эта ситуация серьезно отвлекала футболиста.

Внимание Гвардиолы и преданность «Ювентусу»

Опираясь на данные Sport Медиасет и Ворлд Соккер Агенкй, можно сказать, что внимание Гвардиолы могло заставить сомневаться любого футболиста. По словам Бонуччи, он мечтал поработать с тренером, чей стиль игры ему подходит, но, с другой стороны, воспоминания, связанные с «Ювентусом», и опыт финала Лиги чемпионов побудили его остаться в Италии.

Футболист признался, что в то время идея перехода в Английскую Премьер-лигу его вдохновляла, но на следующий день он всегда вспоминал о своей мечте играть за «Ювентус». Тот факт, что руководство клуба заявило, что не продаст его даже при поступлении лучших предложений, стал почти решающим фактором.

Семейные проблемы и будущая тренерская карьера

Помимо профессиональных причин, на срыв трансфера повлияла сложная семейная ситуация. В то время двухлетний сын Бонуччи Маттео страдал от серьезного заболевания, что стало одной из главных личных причин, помешавших футболисту покинуть Италию.

Завершив карьеру профессионального футболиста в 2024 году, Бонуччи сейчас пробует себя на тренерском поприще. Он вошел в тренерский штаб Роберто Манчини в сборной Италии и помогает своим опытом в процессе подготовки к матчам Лиги наций против Бельгии, Турции и Франции.

Леонардо БонуччиПеп ГвардиолаЮвентусМанчестер СитиСборная Италии
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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