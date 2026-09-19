Компания Anthropic открыла биологическую лабораторию на базе искусственного интеллекта

Компания Anthropic, один из лидеров в области искусственного интеллекта, подтвердила наличие собственной специализированной лаборатории для проведения физических биологических экспериментов. Ожидается, что этот шаг станет важной вехой, выводящей возможности ИИ за пределы цифрового мира для решения реальных медицинских и биологических задач. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

В интервью агентству Reuters глава отдела медико-биологических наук Anthropic Эрик Каудерер-Абрамс подчеркнул, что для проведения исследований в области биологии финальные тесты все равно должны выполняться в реальных лабораторных условиях. По его словам, компания уже начала практическую деятельность в этом направлении, и лаборатория функционирует подобно обычным биотехнологическим центрам.

Направления исследований и сотрудничества

По данным ixbt.com, в апреле текущего года Anthropic приобрела биотехнологический стартап Coefficient Bio, работавший в скрытом режиме, чтобы расширить свои возможности в этой сфере. В настоящее время лаборатория наряду с внутренними исследованиями тесно сотрудничает с внешними партнерами. Однако компания не хочет раскрывать, над какими именно проектами сейчас работает лаборатория.

В частности, данная лаборатория пока не специализируется на разработке лекарственных средств (drug discovery). Anthropic старается не создавать впечатление конкуренции с фармацевтической индустрией, так как в этой сфере у компании много крупных клиентов и партнеров. Например, недавно было объявлено о подписании соглашения с компанией Novo Nordisk о совместных исследованиях лекарственных препаратов.

Круговорот безопасности и критики

В то же время Anthropic и ранее сталкивалась с возражениями из-за предоставления продуктов, которые могут конкурировать с продуктами ее клиентов. По этой причине на этой неделе компания запустила программу Life Sciences Verification Program. Эта программа предоставляет квалифицированным биоисследователям доступ к самым мощным моделям компании.

Однако в мире технологий вопросы безопасности остаются актуальными. Недавняя отставка исследователя Anthropic Джейкоба Коксона вызвала бурные дискуссии в обществе. Он предупредил, что создатели ИИ твердо верят в то, что к концу десятилетия он может уничтожить все человечество.

Противоречивые взгляды в индустрии

Даже глава отдела безопасности компании оценил вероятность причинения вреда человечеству со стороны ИИ в ближайшее десятилетие выше 10 процентов. На этом фоне генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи в минувшие выходные призвал представителей всей индустрии немного замедлить темпы работы и заняться саморегулированием. Он называет биотерроризм одной из самых больших угроз со стороны ИИ.

На фоне таких серьезных предупреждений открытие компанией биологической лаборатории в Сан-Франциско не осталось незамеченным в технологическом мире. Известный инвестор и основатель стартапа по программированию Чамат Палихапития в социальной сети X (бывший Twitter) прокомментировал эту ситуацию с иронией, намекнув на то, что подобные инициативы приобретают тревожный характер.