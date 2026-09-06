Россия резко усилила требования по Украине — подробности переговоров в Кремле

·56·Мир
Россия резко усилила требования по Украине — подробности переговоров в Кремле

«“Путин остановится только на собственных условиях”: Россия резко усилила требования по Украине — Bloomberg раскрыл подробности переговоров в Кремле: разочарование от Уиткоффа и Кушнера и “нулевой” результат»

По итогам нашумевшего визита в Москву специальных представителей президента США Дональда Трампа — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера — ожидавшегося дипломатического «чуда» не произошло. Как сообщает авторитетное агентство «Bloomberg» со ссылкой на высокопоставленные источники, близкие к российскому правительству, Кремль еще больше ужесточил свои требования по Украине и занял более жесткую позицию. Москва уверена в своем полном военном превосходстве на поле боя, и поэтому Владимир Путин готов остановить войну исключительно в рамках собственных условий. А от инициатив, привезенных посланниками Трампа, не осталось никаких серьезных надежд ни в Москве, ни в Киеве.

Жесткая позиция Кремля: военное превосходство и ужесточившиеся требования

Отношение руководства России к переговорам напрямую связано с ситуацией на поле боя:

  • Фактор превосходства на фронте: Как подчеркивают источники, близкие к российским властям, в Кремле царит твердая уверенность в том, что российская армия обладает стратегическим преимуществом на поле боя, в связи с чем требования Москвы не смягчаются, а становятся все жестче;

  • «Только на условиях Путина»: Президент России Владимир Путин готов остановить войну, однако это может произойти только в том случае, если все требования Москвы будут выполнены полностью;

  • «Красноречиво низкие» ожидания от посланников: Ожидания от визита Уиткоффа и Кушнера оценивались в российском правительстве как «крайне низкие». Поскольку предыдущие поездки американских переговорщиков также не принесли никаких результатов, Москва и на этот раз не видит ни малейших оснований полагать, что США привезли приемлемое для Кремля предложение.

Разочарование в Киеве и отвергнутые старые идеи по Донбассу

Ситуация показывает, что украинская столица также далека от компромисса:

  • Прорыва не ожидается: Источники «Bloomberg» в Киеве также открыто заявили, что ждать каких-либо серьезных достижений или политического перелома от визита посланников Трампа бессмысленно;

  • Старые и отвергнутые предложения: По имеющимся данным, американские переговорщики могли вновь выдвинуть сторонам ранее обсуждавшиеся старые идеи — в том числе предложение о создании специальной свободной экономической зоны в Донбассе (данная идея уже была категорически отвергнута российской стороной);

  • Вывод «Reuters»: Ранее авторитетное агентство «Reuters» также сообщало в своей статье, посвященной итогам закрытых встреч в Кремле, что «никаких признаков компромисса или политического перелома» между сторонами не наблюдается.

Засекреченные документы и дипломатический тупик

Процесс при посредничестве США пока остается полностью за кулисами:

  • Конкретные предложения остаются в тайне: В настоящее время ни одна из сторон, участвующих в переговорах, не раскрывает, какую именно инициативу американские посланники привезли в Москву и что именно они теперь намерены предложить Киеву;

  • План Трампа под давлением: Пропасть между Москвой, считающей свою военную позицию прочной, и Киевом, пытающимся сохранить свою территориальную целостность, ставит план команды Трампа о «быстром перемирии» под серьезную угрозу.

Как вы думаете, сможет ли военное превосходство России на поле боя заставить США и Украину принять все условия Путина, или столь жесткие требования полностью сорвут мирные переговоры? Каких результатов вы ждете от поездки посланников Трампа в Киев? Оставляйте свои мысли и комментарии!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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