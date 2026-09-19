Жорже Жезуш: Пять «Золотых мячей» не дают Криштиану привилегий

Новый главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш объявил состав из 25 футболистов на предстоящие матчи Лиги наций. Вместе с публикацией списка 72-летний специалист открыто заявил о своей жесткой позиции в отношении капитана команды Криштиану Роналду. Жорже Жезуш подчеркнул, что прошлые великие достижения и личные награды не гарантируют место в основном составе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Goal.com, на пресс-конференции опытный тренер твердо заявил, что каждый футболист в сборной должен доказывать свое право на место в составе исключительно текущими показателями на тренировках и в матчах. По его словам, Криштиану Роналду целесообразно сосредоточиться на достижении таких личных рубежей, как 1000 голов, на клубном уровне, а в сборной важно только текущее состояние.

Жесткие принципы выбора состава

Когда журналисты спросили о давлении вокруг Роналду и его статусе, Жорже Жезуш прямо ответил, что никаких привилегий не будет. Между тренером и игроком, которые ранее уже работали вместе, не было отдельного личного разговора перед объявлением состава. По мнению тренера, история и прошлые заслуги не дают футболисту иммунитета от попадания в запас в случае спада.

«Криш — такой же обычный игрок, как и другие. Если он будет хорошо работать, он выйдет на поле; если не сможет играть хорошо, он не будет играть», — сказал Жорже Жезуш. Тренер добавил, что, не отрицая особого статуса игрока и того факта, что он является обладателем пяти «Золотых мячей», это не имеет абсолютно никакого значения в процессе принятия решений.

Новый тактический подход

Наряду с прояснением ситуации с Криштиану Роналду, Жорже Жезуш также представил свой уникальный тактический стиль игры, который резко отличается от эпохи бывшего тренера Роберто Мартинеса. Согласно ему, новый главный тренер предпочитает систему с двумя центральными нападающими вместо трех полузащитников. Это требует кардинального пересмотра задач основной линии атаки в сборной.

В сборной Португалии, готовящейся к первым матчам Лиги наций, ожидается усиление конкуренции. Бескомпромиссная и справедливая селекционная политика Жорже Жезуша требует от всех членов команды, включая капитана, работать еще усерднее. Ближайшие матчи покажут, как подобные решительные шаги тренера повлияют на результаты команды.