Жорже Жезуш: Пять «Золотых мячей» не дают Криштиану привилегий

·31·Спорт
Жорже Жезуш: Пять «Золотых мячей» не дают Криштиану привилегий

Новый главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш объявил состав из 25 футболистов на предстоящие матчи Лиги наций. Вместе с публикацией списка 72-летний специалист открыто заявил о своей жесткой позиции в отношении капитана команды Криштиану Роналду. Жорже Жезуш подчеркнул, что прошлые великие достижения и личные награды не гарантируют место в основном составе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает Goal.com, на пресс-конференции опытный тренер твердо заявил, что каждый футболист в сборной должен доказывать свое право на место в составе исключительно текущими показателями на тренировках и в матчах. По его словам, Криштиану Роналду целесообразно сосредоточиться на достижении таких личных рубежей, как 1000 голов, на клубном уровне, а в сборной важно только текущее состояние.

Жесткие принципы выбора состава

Когда журналисты спросили о давлении вокруг Роналду и его статусе, Жорже Жезуш прямо ответил, что никаких привилегий не будет. Между тренером и игроком, которые ранее уже работали вместе, не было отдельного личного разговора перед объявлением состава. По мнению тренера, история и прошлые заслуги не дают футболисту иммунитета от попадания в запас в случае спада.

«Криш — такой же обычный игрок, как и другие. Если он будет хорошо работать, он выйдет на поле; если не сможет играть хорошо, он не будет играть», — сказал Жорже Жезуш. Тренер добавил, что, не отрицая особого статуса игрока и того факта, что он является обладателем пяти «Золотых мячей», это не имеет абсолютно никакого значения в процессе принятия решений.

Новый тактический подход

Наряду с прояснением ситуации с Криштиану Роналду, Жорже Жезуш также представил свой уникальный тактический стиль игры, который резко отличается от эпохи бывшего тренера Роберто Мартинеса. Согласно ему, новый главный тренер предпочитает систему с двумя центральными нападающими вместо трех полузащитников. Это требует кардинального пересмотра задач основной линии атаки в сборной.

В сборной Португалии, готовящейся к первым матчам Лиги наций, ожидается усиление конкуренции. Бескомпромиссная и справедливая селекционная политика Жорже Жезуша требует от всех членов команды, включая капитана, работать еще усерднее. Ближайшие матчи покажут, как подобные решительные шаги тренера повлияют на результаты команды.

Жорже ЖезушКриштиану РоналдуПортугалияЛига нацийФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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